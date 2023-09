Gigabyte, azienda leader quando parliamo di schede madri consumer e server, annuncia il debutto di due nuovi modelli serie AORUS per piattaforma Intel Core 13a gen, soluzioni che ampliano un’offerta già molto vasta ma che guardano questa volta a quell’utenza attenta al design, in particolare agli amanti del bianco. Si tratta nel dettaglio delle schede madri AORUS Z790 PRO X e AORUS B760M ELITE X AX, una con chipset Intel top di gamma rivolta all’utenza di fascia alta, l’altra basata sul più “economico” ma comunque valido Intel B760; entrambe supportano processori Intel con socket LGA 1700, garantendo quindi una compatibilità sia con le CPU Intel Raptor Lake-S che Alder Lake-S, senza dimenticare il supporto certo per gli imminenti Intel Core 14a gen “Raptor Lake-S Refresh”.

Le ultime schede madri AORUS supportano memorie DDR5 sino a 8.266 MT/s

AORUS rappresenta l’offerta top di Gigabyte in quanto a schede madri per sistemi enthusiast e gaming, a bordo troviamo tutte le più recenti ottimizzazioni e tecnologie proprietarie dell’azienda, abbinate a una cura meticolosa nella costruzione e componentistica di fascia premium. I nuovi modelli non stravolgono in realtà quelle che sono le prestazioni o la capacità espansione di altri modelli basati sullo stesso chipset (in questo caso Z790 e B760), facendosi notare soprattutto per la colorazione bianca del PCB e degli heatsink, sempre con una buona dose di led RGB che possono essere personalizzati e gestiti col software proprietario.

La AORUS Z790 PRO X rappresenta il modello di punta e grazie al chipset Z790 garantisce un’ottima capacità di espansione e supporto avanzato per l’overclock che quindi la rende la scelta perfetta per processori Intel Core serie K come il Core i9-13900K o il Core i7-13700K (Recensione). Siamo di fronte a una scheda madre ATX standard che supporta PCI-E 5.0 e memorie DDR5 ad alte prestazioni con overclock anche oltre gli 8.266 MHz. AORUS B760M ELITE X AX da parte sua arriva con form-factor micro-ATX e con il chipset di fascia media Intel B760 mira a chi vuole risparmiare senza rinunciare troppo alle prestazioni o alla capacità di espansione (inferiore comunque rispetto a Z790) con qualche possibilità anche per il tweaking.

Quello che però caratterizza questi due modelli rispetto ad altre soluzioni AORUS è il nuovo UC BIOS con grafica in bianco, ridisegnata per essere incentrata sull’utente e offrire un’interfaccia operativa intuitiva con un design esteticamente gradevole. Questo BIOS supporta ora il Quick Access e nove slot di opzioni personalizzabili per un facile accesso alla modalità Easy Mode, mentre un’ulteriore nota va fatta sull’innovativo Sensor Panel Link, utile per visualizzare le statistiche vitali del sistema o personalizzare lo schermo con animazioni, calendari, orari e altro ancora. Chiudono la dotazione di queste schede madri altri “accorgimenti” utili di Gigabyte per facilitare l’installazione degli SSD M.2 di ultima generazione, tra questi M.2 EZ-Latch Click ed M.2 EZ-Latch Plus.

AORUS Z790 PRO X e AORUS B760M ELITE X AX – Caratteristiche di rilievo

Chipset Intel Z790 (AORUS Z790 PRO X) e Intel B760 (AORUS B760M ELITE X AX)

Socket LGA 1700

Supporto per CPU Intel Core 12a gen e 13a gen

DDR5 sino a 8.266 MT/s (via XMP)

UC BIOS

Quick Access

Sensor Panel Link

M.2 EZ-Latch Click ed M.2 EZ-Latch Plus

Potrebbe interessarti anche Migliori schede madri di Settembre 2023: ecco i nostri consigli e Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX su Amazon a 285 euro