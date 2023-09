Si chiama Emeya ed è la prima hyper-GT a quattro porte di Lotus, presentata ufficialmente a New York City nei giorni scorsi.

Il popolare produttore automobilistico ci ha tenuto a mettere in evidenza come Emeya rappresenti un nuovo punto di riferimento per Lotus, in quanto combina 75 anni di esperienza dell’azienda in ingegneria e design con le più recenti e avanzate innovazioni, mettendo così a disposizione di coloro che decideranno di acquistarla un’auto elettrica che possa essere allo stesso tempo emozionante da guidare e capace di offrire prestazioni eccezionali.

Lotus Emeya punta su velocità, stile e tecnologia

Ovviamente Lotus non ha trascurato aspetti fondamentali come velocità e accelerazione e così Emeya è in grado di garantire, grazie alla configurazione a doppio motore ad alta potenza, una velocità massima di oltre 250 km/h e la capacità di arrivare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi. In sostanza, si tratta di una delle GT elettriche più veloci al mondo.

Tra i punti di forza di Lotus Emeya troviamo un sistema di sospensioni pneumatiche a controllo elettronico (appositi sensori rilevano la strada 1.000 volte al secondo e regolano automaticamente il veicolo per garantire la guida più fluida) e caratteristiche aerodinamiche avanzate che, unite a un baricentro basso (chiamato dal produttore “iperstance”), migliorano la stabilità dell’auto durante la guida, garantendo un elevato livello di manovrabilità.

Grande attenzione è stata riservata da Lotus anche al fondamentale aspetto della ricarica: Emeya con un caricabatterie rapido CC da 350 kW è in grado di offrire fino a 150 Km di autonomia con appena cinque minuti di ricarica mentre bastano 18 minuti per raggiungere l’80%.

Emeya diventa così il modello di punta della gamma Lotus di veicoli elettrici lifestyle di lusso.

La produzione dovrebbe iniziare nel 2024 mentre per le informazioni sull’effettiva disponibilità e sui prezzi ufficiali ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.