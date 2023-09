L’anno scorso PayPal annunciò l’intenzione di espandere l’adozione di Apple Pay, insieme a un supporto più ampio per Apple Pay online e Tap to Pay su iPhone.

Ora la società sta finalmente implementando il supporto Apple Pay sulle sue carte di credito e debito PayPal.

Le carte PayPal ora supportano Apple Pay

Gli utenti PayPal che dispongono di una carta di debito o credito con marchio PayPal ora possono aggiungere la propria carta all’app Apple Wallet, come accade da anni per la stragrande maggioranza degli istituti di credito ed emittenti di carte di pagamento.

Gli utenti PayPal su iPhone dovrebbero vedere un nuovo banner sulla home page dell’app intitolato “Paga con il tuo iPhone”. Toccandolo si aprirà l’app Apple Wallet dove potranno aggiungere la loro carta di credito o debito PayPal.

Se non compare il nuovo pulsante “Aggiungi ad Apple Wallet” nell’app PayPal, dovrebbe essere possibile aggiungere la carta PayPal direttamente dall’app Apple Wallet toccando l’icona “+” nell’angolo in alto a destra.

Si prevede che anche Venmo, di proprietà di PayPal, aggiunga il supporto Apple Pay alle sue carte di debito e credito. Al momento non sappiamo in quali mercati PayPal stia lanciando il supporto per Apple Pay.

Recentemente PayPal ha lanciato ufficialmente la sua stablecoin PayPal USD (PYUSD), una critpvovaluta ancorata al dollaro statunitense con riserva 1:1 con cui è possibile effettuare pagamenti e trasferimenti di denaro.

