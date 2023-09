Gigabyte amplia la propria offerta di notebook e annuncia il debutto di Gigabyte G6, un portatile gaming a detta dell’azienda pensato soprattutto per gli studenti e in generale per quella fascia di utenza che punta su una macchina “tuttofare” che non abbia un costo esorbitante ma al tempo stesso non debba scendere a troppi compromessi. Il nuovo Gigabyte G6 arriva quindi in tempo per il Back to School e si affianca a prodotti più blasonati come quelli della serie AORUS e AERO, il tutto cercando di contenere il prezzo, evitando sostanzialmente tutti i “fronzoli” che ritroviamo sui tipici prodotti gaming di fascia alta (dipende dai punti di vista ovviamente). L’ultimo arrivato guarda alla sostanza e, oltre a un buon display che ora vedremo, punta tutto sulle più recenti piattaforme Intel Core 12/13a gen abbinate a schede grafiche NVIDIA della serie GeForce 40 Laptop.

Gigabyte G6: ecco cosa c’è sotto il cofano

Gigabyte G6 sposa ovviamente la piattaforma Windows 11; il produttore lo presenta come un sistema per casual gamer, ma guardando alla scheda tecnica non notiamo molte differenze o mancanze rispetto a prodotti più noti destinati ai gamer. La caratteristica che colloca questa soluzione nella fascia media è in sostanza l’accoppiata CPU-GPU che non va oltre un processore Core i7 serie H e una scheda grafica GeForce RTX 4060 Laptop; ma andiamo con ordine partendo dalle caratteristiche fisiche.

Gigabyte G6 è un notebook da 16 pollici con display in formato 16:10; probabilmente si tratta di un pannello IPS (non è specificato), capace di una risoluzione FHD+ 1920×1200 pixel con una frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Le dimensioni della scocca, simile per design ai prodotti visti per la serie Gigabyte G5/G7, sono pari a 35,95 x 26,38 x 2,6 centimetri, mentre il peso di 2,3 chilogrammi non lo rende un peso piuma ma comunque in linea con questa tipologia di notebook.

Lato hardware invece Gigabyte prevede due varianti, una con GeForce RTX 4050 6 GB Laptop e una con GeForce RTX 4060 8 GB Laptop, entrambe con supporto NVIDIA DLSS 3.0 e la possibilità di abbinare tre diversi processori Intel; nel dettaglio parliamo dei modelli Core i7-13620H, Core i5-13500H o Core i7-12650H. La memoria è di tipo DDR5 4800 (due slot), mentre per lo storage abbiamo a disposizione un SSD M.2 PCI-E 4.0 da 512 GB o da 1 TB, con un secondo slot M.2 libero.

Riguardo invece le altre ottimizzazioni gaming e non, segnaliamo il largo touchpad (15×9 cm), la tastiera gaming retroilluminata con NumPad e corsa da 2 mm, audio DTS X Ultra e WiFi 6E a bassa latenza; ottima anche la sezione I/O che tra le tante porte a disposizione prevede anche due USB-C 3.2 Gen 2. Il produttore non ha reso noti i dettagli relativi a disponibilità e prezzi del nuovo notebook Gigabyte G6, al momento in preordine solo in alcuni mercati selezionati ma in dirittura d’arrivo anche su Amazon dove si trovano senza problemi le varianti Gigabyte G5 e G7.

Scheda tecnica notebook Gigabyte G6 (SKU MF/MK)

CPU Intel Core i7-13620H, Core i5-13500H o Core i7-12650H

GPU GeForce RTX 4050 6 GB (MF) GeForce RTX 4060 8 GB (MK)

Display 16″ 16:10, FHD+ 165 Hz

Memoria DDR5 4800

Storage SSD M.2 PCIe 4.0 512 GB/1 TB, uno slot M2 libero

Porte USB 2.0 port (Type A), USB 3.2 Gen 1 port (Type A), 2 x USB 3.2 Gen 2 port (Type C), LAN, jack audio

Video output HDMI, mini DP 1.4

Rete WiFi 6E, Bluetooth 5.2, LAN 1 Gbps

Lettore microSD

Audio DTS X Ultra, due altoparlanti da 2 watt, jack microfono

Tastiera gaming full-sized retroilluminata

Webcam 1 Mpx

Batteria 54 Wh

Dimensioni 35,95 x 26,38 x 2,6 centimetri

Peso 2,3 Kg

Sistema Operativo Windows 11

Sicurezza Intel PTT

