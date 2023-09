È il momento di attivare una nuova offerta Sky: a partire da oggi e fino al prossimo 18 di settembre, infatti, per tutti i nuovi clienti che passano a Sky c’è la possibilità di attivare il bundle con Sky TV + Sky Sport a prezzo scontato. Si tratta di un’offerta davvero conveniente: tutto l’intrattenimento e i tanti contenuti del pacchetto Sky Sport sono disponibili al prezzo scontato di 21,90 euro al mese. Ecco i dettagli sulla promozione:

Sky TV + Sky Sport in offerta a 21,90 euro al mese

Prende il via la nuova promozione di settembre di Sky. Fino al prossimo 18 di settembre è possibile attivare Sky TV + Sky Sport al costo di 21,90 euro al mese per 18 mesi. La promozione ha uno sconto netto rispetto al prezzo di listino (45 euro) e non ha vincoli di permanenza alla fine del periodo a prezzi scontato.

Nell’abbonamento sono inclusi:

Sky TV con tutto l’intrattenimento Sky

con tutto l’intrattenimento Sky Sky Sport con tutte le partite di Champions League, Europa League, Conference League, la Formula 1, la Moto GP, il basket, il tennis e tutti gli altri eventi sportivi presenti su Sky

con tutte le partite di Champions League, Europa League, Conference League, la Formula 1, la Moto GP, il basket, il tennis e tutti gli altri eventi sportivi presenti su Sky Sky Go con la possibilità di guardare i contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e computer

La promozione, come detto, è valida solo fino al prossimo 18 settembre. Per attivarla è sufficiente accedere al sito ufficiale, tramite il. Come detto, alla fine del periodo promozionale, non ci sono vincoli ed è possibile scegliere di cambiare offerta o di interrompere l’abbonamento Sky senza alcun costo. Da notare che l’offerta è accessibile anche per i già clienti Sky che non hanno aderito a un’offerta Sky Smart. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

>> Attiva qui Sky TV + Sky Sport a 21,90 euro al mese <<