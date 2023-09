Sembra che quest’anno Apple abbandonerà le custodie in pelle per la gamma iPhone 15, introducendo una nuova linea di cover in tessuto che dovrebbe essere denominata “FineWoven”. Lo stesso materiale verrebbe utilizzato anche per un nuovo cinturino per Apple Watch.

In un tweet di ieri l’informatore Kosutami ha affermato che le nuove custodie in “eco-fibra” di Apple per iPhone 15 saranno marchiate come “FineWoven”.

Ecco le presunte nuove custodie FineWoven per iPhone 15

Il leaker afferma che le nuove custodie avranno dei bordi rivestiti in gomma attorno ai bordi anteriori, che saranno leggermente più scuri rispetto al colore principale della custodia.

Secondo quanto riferito le presunte nuove custodie FIneWoven sarebbero disponibili nelle colorazioni nero, gelso, tortora, verde scuro, blu scuro, glicine, bianco anticato, giallo chiaro, arancione e rosa.

La fonte suggerisce inoltre che Apple starebbe pianificando di lanciare un nuovo cinturino per Apple Watch con chiusura magnetica che sarebbe realizzato con lo stesso materiale utilizzato per le custodie FineWoven per iPhone 15.

Secondo quanto riferito il nuovo cinturino costerebbe 99 dollari, lo stesso prezzo del Braided Solo Loop. Gli iPhone 15 e i nuovi Apple Watch arriveranno il 12 settembre, quando in Italia scoccheranno le ore 19:00.