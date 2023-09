Roborock, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di robot aspirapolvere, ha portato a IFA 2023 la sua prima lavasciuga, una soluzione all-in-one dotata di numerose funzioni intelligenti. Si chiama Roborock Zeo One e per il momento non sono stati resi noti né il prezzo di vendita né la data di disponibilità sui mercati internazionali.

Roborock Zeo One

La nuova lavasciuga Roborock è in gradi di lavare fino a 10 Kg di biancheria con una capacità di asciugatura massima di 6 Kg, in grado di lavare e asciugare i panni in 60 minuti, utilizzando il ciclo più rapido. Per evitare alte temperature che potrebbero danneggiare i tessuti durante l’asciugatura, il nuovo dispositivo Roborock dispone di sensori NTC intelligenti che controllano rapidamente la temperatura, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale che gestisce al meglio anche i tessuti più delicati.

A differenza delle lavasciuga tradizionali, dove il rischio di rovinare i capi in lana è elevato, Roborock Zeo One è pensata proprio per garantire la massima attenzione a questo tipo di tessuti, notoriamente più delicati. Oltre a raccogliere lanugine e pelucchi, la soluzione Roborock dispone di due serbatoi per detersivo e ammorbidente, sufficienti per un mese di lavaggi.

A ogni lavaggio sarà la lavatrice a utilizzare la quantità corretta di detersivo, riducendo gli sprechi e la necessità di interventi da parte dell’utente. È inoltre disponibile una companion app che permette di selezionare tutte le impostazioni, pianificare lavaggi e asciugature e conoscere in tempo reale lo stato di ogni operazione, per evitare tempi morti.

Roborock Zeo One può inoltre essere controllata utilizzando i comandi vocali, una funzione molto comoda per chi ama utilizzare gli assistenti intelligenti. Non mancano il blocco bambini, ripresa delle operazioni dopo una interruzione di corrente, luce interna e aggiornamenti software. Due le colorazioni disponibili, bianco e nero, così da adattarsi al meglio a qualsiasi ambiente domestico. Torneremo a parlare di Roborock Zeo One appena avremo maggiori informazioni relative a prezzi e disponibilità