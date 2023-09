Nelle ultime ore Google ha annunciato una nuova partnership con NVIDIA, grazie alla quale gli utenti Chromebook potranno beneficiare di tre mesi di abbonamento GeForce NOW Priority gratis; scopriamo insieme come attivarli.

Ecco come riscattare tre mesi di abbonamento gratuito GeForce NOW Priority sul vostro Chromebook

L’iniziativa di cui vi parliamo oggi farà sicuramente felici gli utenti appassionati di videogiochi, nonché possessori di un Chromebook, Google ha infatti annunciato nelle ultime ore la disponibilità di un nuovo Vantaggio per gli utenti ChromeOS, ovvero tre mesi di abbonamento GeForce NOW Priority gratis.

GeForce Now è la piattaforma di NVIDIA dedicata al cloud gaming, che vi permette di giocare ai vostri titoli preferiti senza la necessità di avere un dispositivo dall’hardware prestante, ma con l’unico requisito di avere una buona connessione.

La piattaforma consente di riprodurre in streaming i giochi che già si possiedono da popolari negozi digitali come Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Ubisoft e altri, ma sono disponibili anche diversi titoli gratis; rispetto alla versione gratuita del servizio l’abbonamento Priority offre sessioni di gioco fino a sei ore, un accesso più rapido ai server di gioco GeForce nel cloud rispetto ai membri Free e persino l’accesso alla tecnologia NVIDIA come RTX ON, che consente ai giochi supportati di sperimentare la migliore grafica e filmati in tempo reale.

Trattandosi di uno dei Vantaggi dei Chromebook, dovreste teoricamente visualizzarlo nell’apposita pagina all’interno delle impostazioni, ciò in realtà non accade perché il nostro Paese non fa parte di quelli idonei per la promozione. Tuttavia, recandovi alla pagina dei vantaggi del Chromebook, dovreste avere comunque la possibilità di riscattare un codice valido.

Seguendo questa procedura noi siamo riusciti a far generare al sistema un codice che, una volta inserito nell’apposita pagina di GeForce Now, ha attivato sul nostro Chromebook i tre mesi di abbonamento gratuito nonostante la teorica non compatibilità, come potete notare dalle immagini qui sopra.

Non è chiaro se il nostro sia stato un caso isolato e se Google prima o poi si accorga dell’errore e non consenta più l’attivazione del Vantaggio nel nostro Paese, dunque qualora foste interessati vi consigliamo di affrettarvi e di tentare.

