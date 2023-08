Anker Innovations, brand specializzato in prodotti tecnologici di consumo, ha approfittato dell’IFA 2023 per annunciare una grande quantità di nuovi prodotti, che vanno a coprire le tante linee specializzate. Dai caricabatterie cablati a quelli wireless, dalle batterie portatili alle cuffie passando per alcuni dispositivi smart home, sono davvero numerose le novità che saranno in vendita nei prossimi giorni.

Nuovi caricabatterie

Si parte dalla gamma Nano, i cui nuovi prodotti integrano cavi e connettori USB-C per rendere ancora più agevole trasporto e ricarica, con un ampio uso di materiale plastico riciclato e quattro colorazioni tra cui scegliere.

Anker Nano Power Bank è grande quanto un rossetto e integra un connettore USB-C pieghevole per collegarsi a un’ampia gamma di smartphone. L’uscita da 22,5 W garantisce una buona velocità di ricarica e la capacità raggiunge i 5.000 mAh. È già in vendita a 29,99 euro.

Anker Nano Power bank è disponibile anche nella versione con uscita a 30 watt e cavo USB-C integrato per semplificare la ricarica di qualsiasi dispositivo. La batteria ha una capacità di 10.000 mAh, sufficiente a caricare la maggior parte degli smartphone in circolazione. Il display intelligente permette di monitorare i livelli di potenza, mentre numerosi sensori prevengono surriscaldamento e danni durante la ricarica. È già in vendita a 49,99 euro.

Chiude la serie il piccolo Anker Nano da 30 watt, con porta USB-C e più efficiente e compatto della media grazie alla tecnologia GaN. È già disponibile a 24,99 euro.

Gamma MagGo

La gamma MagGo, lanciata nello scorso inverno, si completa oggi con sette nuovi prodotti, tra cui caricabatterie wireless, batterie, pad di ricarica magnetici e una charging station 8 in 1, con ricarica a 15 watt e tempi di ricarica dimezzati rispetto alla generazione precedente. Prezzi e disponibilità saranno annunciati nel corso delle prossime settimane.

Previous Next Fullscreen

Anker SOLIX

Novità anche per la linea Anker SOLIX che si arricchisce con due nuove batterie di alimentazione portatili. Anker SOLIX C1000 è più compatta del 15% rispetto ai concorrenti sul mercato. Il design ottimizza la dissipazione del calore nonostante le dimensioni compatte, la capacità raggiunge i 1.056 Wh ma può essere ampliata a 2.112 Wh aggiungendo la batteria ausiliaria B1000.

Grazie a HyperFlash la batteria interna può essere ricaricata in appena 58 minuti, a patto di collegarla a una presa a muro da 1.300 watt. Con pannelli solari da 600 watt saranno invece necessarie 1,8 ore per la carica completa. Sarà in vendita entro la fine del 2023 a 1.199 euro.

Anker SOLIX F3800 dispone invece di una batteria da 3,84 kWh, diventando indispensabile in caso di interruzione di corrente. È possibile aggiungere fino a 6 batterie per raggiungere i 26,88 kWh, per avere fino a una settimana di backup domestico. F3800 offre una alimentazione in CA fino a 6000 watt con uscita a 120 o 240 volt.

Il design a valigia con maniglia e ruote di grandi dimensioni ne semplifica il trasporto e la ricarica fino all’80% richiede 1,8 ore da una presa a muro e 1,5 ore con un ingresso solare a 2400 watt (con luce diretta). Prezzi e disponibilità non sono ancora stati resi noti.

Novità Soundcore

Si chiama Soundcore Space One l’ultima cuffia del brand, dotata di un sistema di cancellazione del rumore migliorato per offrire una migliore esperienza di ascolto. La batteria a lunga durata, la decodifica LDAC e il design particolare rendono Space One perfetta per l’uso quotidiano.

Tre le colorazioni tra cui scegliere, Jet Black, Latte Cream e Sky Blue, a 99,99 euro da oggi.

Smart Home

Tre invece le novità legate alla smart home, anche se per l’ultima bisognerà attendere ancora qualche mese. Sul fronte sicurezza ecco eufyCam E330, che permette di seguire una persona attraverso diverse telecamere (tutte E330), in ordine di apparizione. In questo modo è possibile migliorare il monitoraggio degli spostamenti delle persone riducendo i punti ciechi e creando video senza soluzione di continuità.

Una soluzione perfetta per sorvegliare grandi ambienti o ambienti con numerosi punti ciechi. Si parte da metà settembre a 129 euro per la sola telecamera per arrivare vino a 649,99 euro per il kit con 4 telecamere e un hub HomeBase.

Per chi lavora da casa, o si collega spesso in riunioni video, ecco AnkerWork C310, con fotocamera 1080p a 60 fps con elevata gamma dinamica. La nuova telecamera assicura che video e audio siano sempre sincronizzati, con una riproduzione chiara e fedele dei colori.

Ha un campo visivo che va da 65 a 95 gradi e si adatta a diversi scenari. La troverete in vendita a partire dal 18 settembre a 99,99 euro.

Chiudiamo quest’ampia carrellata di novità con MACH RoboVac R1 Always Clean, un aspirapolvere robot con rulli autopulenti in tempo reale, design leggero e futuristico che lo rendono unico nel suo genere. La stazione base è tra le più integrate e complete del settore e con la tecnologia Eco-Clean Ozone i pavimenti saranno sempre disinfettati.

Tra le altre funzioni da segnalare Tesla Valve Mixing e 3D Matrix Eye, nuove tecnologie di cui sapremo di più nei prossimi mesi, quando il prodotto sarà presentato ufficialmente.