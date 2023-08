Siete appassionati di miniature e volete creare la vostra collezione personalizzandone ogni aspetto? Quello che vi serve è una stampante 3D a resina e oggi abbiamo l’offerta perfetta per voi, efficace, performante e a basso costo, grazie a una promozione di GEEETECH, negozio online che spedisce anche dai magazzini in Europa.

Stampante 3D economica

ALKAID LCD Light Curing Resin 3D Printer è una stampante dotata di schermo LCD monocromatico con una precisione di stampa di 0,051 millimetri, in grado quindi di riprodurre in maniera pressoché perfetta anche i minimi dettagli. La realizzazione di ogni strato richiede 1,5 secondi, un dato che conferma l’elevata efficienza di questa soluzione, dotata di un display touch da 3,5 pollici che permette di gestire tutte le operazioni, con la possibilità di scegliere tra 12 lingue, italiano incluso.

La piastra di costruzione è stata realizzata con tecnologia CNC per garantire la massima affidabilità e precisione, con un binario ad alta rigidità in grado di supportare carichi elevati senza deformarsi. Il sistema di stampa è in grado di allinearsi automaticamente correggendo eventuali discrepanze sull’asse Z, al fine di garantire la miglior qualità finale possibile.

Decisamente grande il volume di stampa, che può raggiungere 82 x 130 x 190 millimetri, più che sufficienti per le creazioni più disparate. La sorgente luminosa si ALKAID LCD utilizza 15 lampade UV al quarzo per offrire un irraggiamento uniforme sullo schermo LCD, il tutto raffreddato grazie a un’ampia base in alluminio e a una ventola che tiene sotto controllo le temperature.

Nella confezione di vendita è presente anche la cover trasparente in grado di bloccare i raggi UV, così da impedire l’uscita dei raggi dalla stampante ma anche per essere certi che la luce esterna non vada a rovinare la qualità degli oggetti stampati.

ALKAID LCD Light Curing Resin 3D Printer è attualmente in offerta su GEETECH a 92,92 euro, prezzo che può essere ottenuto anche grazie a un coupon applicato automaticamente ai nuovi utenti. Potete acquistarla sullo store utilizzando questo link. Vi ricordiamo inoltre che la resina da utilizzare per le vostre creazioni è disponibile su Amazon a 27,99 euro (grazie al coupon da 7 euro presente nella pagina) a questo indirizzo.

