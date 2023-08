Sono sempre più gli utenti che scelgono una bici a pedalata assistita, magari pieghevole per poter essere portata agevolmente sui mezzi pubblici, per spostarsi nelle piccole e grandi città, riducendo l’uso delle auto. Se state cercando una soluzione ideale per muovervi nel traffico cittadino, ma che possa tornarvi utile anche per qualche gita fuori porta o più semplicemente per andare dal fruttivendolo o in edicola, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi.

Arriva da GOGOBEST, noto store online che spedisce tutti i suoi prodotti dai magazzini europei, con tempi di spedizione decisamente ridotti. Parliamo di AVAKA BZ20Plus, una fat-bike pieghevole caratterizzata da un’autonomia decisamente elevata e da un motore elettrico capace di trarvi d’impiccio in ogni situazione.

AVAKA BZ20 PLUS

La fat bike targata AVAKA è caratterizzata da pneumatici da 20 x 3 pollici, in grado quindi di assicurare un buon comfort di marcia anche sulle strade cittadine più sconnesse, con l’ausilio di una sospensione anteriore per attutire le buche più profonde. AVAKA BZ20 Plus dispone di un motore brushless da 500 watt di picco, in grado di assistere la pedalata fino a 25 Km/h, nel pieno rispetto della normativa italiana.

La batteria da 48V/15Ah garantisce un’autonomia che, in modalità assistita, può raggiungere i 100 chilometri. Si tratta come sempre di un dato che può variare in funzione del percorso seguito, della velocità mantenuta e del peso dell’utilizzatore, più che sufficiente per coprire brevi tratte quotidiane senza dover ricorrere a una ricarica, che comunque impiega circa 6 ore per essere completata.

Su entrambe le ruote sono presenti freni a disco meccanici, con particolare design dei dischi che favorisce lo smaltimento del calore per garantire frenate efficienti. L’attivazione dei freni comporta inoltre la disattivazione immediata del motore, per evitare qualsiasi tipo di problema. Il cambio posteriore è realizzato da Shimano con un pacco pignoni a sette elementi, per superare anche le salite cittadine, mentre all’anteriore è presente una singola corona.

Completa la dotazione di serie un ampio schermo LCD che permette di visualizzare le informazioni necessarie, come la velocità istantanea, l’autonomia residua, il livello di assistenza e molto altro. Da segnalare infine che AVAKA BZ20 Plus ha un telaio pieghevole che ne riduce gli ingombri fino a 80 x 50 x 79 centimetri, così da agevolarne il trasporto nei mezzi pubblici, nel bagagliaio dell’auto e perfino in ascensore.

Grazie alla promozione attiva su GOGOBEST e al codice sconto F7WQ68 potete portarvi a casa AVBAKA BZ20 Plus a soli 854,99 euro invece di 1.409,99 euro, un risparmio davvero notevole. Il prezzo include le spese di spedizione dai magazzini europei, con tempi di consegna inferiori a una settimana. A seguire il link per l’acquisto.

Vi ricordiamo che su GOGOBEST sono sempre attive le offerte settimanali, con tantissimi prodotti in promozione a prezzi imbattibili.

Acquista AVAKA BZ20 Plus su GOGOBEST

Informazione Pubblicitaria