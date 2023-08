Samsung ha da poco annunciato le nuove schede di memoria ad alte prestazioni della linea “PRO Ultimate” nei formati microSD e SD full-size che consentono a fotografi e content creator professionisti di ottenere capacità fino a 512 GB e una velocità di lettura sequenziale fino a 200 MB/s grazie all’interfaccia UHS-I.

I nuovi prodotti sono ideali soprattutto per l’utilizzo con droni, action cam e fotocamere DSLR e mirrorless, anche perché offrono la protezione polivalente che garantisce una memorizzazione dei dati più sicura per periodi prolungati.

La velocità di lettura fino a 200 MB/s e la velocità di scrittura di 130 MB/s consentono il trasferimento senza interruzioni di file di grandi dimensioni, come video in 4K e Full HD con supporto per classe di velocità video 30 (V30).

La scheda microSD PRO Ultimate è conforme all’App Performance Class A2 e garantisce elevate prestazioni per operazioni casuali di lettura e scrittura e per funzionalità di multi-tasking.

PRO Ultimate ha superato i test del settore nelle condizioni più critiche e garantisce una costanza di utilizzo anche in ambienti avversi grazie a funzionalità quali la protezione contro l’acqua fino a 72 ore a una profondità di due metri, il design anti-caduta da altezze fino a cinque metri, la protezione anti-usura fino a 10.000 swipe e la protezione contro i raggi X e i campi magnetici.

Il prodotto è in grado di funzionare anche a temperature estreme, da -25°C a 85°C (da -13°F a 185°F), in più la scheda SD PRO Ultimate garantisce la protezione contro gli urti fino a 1500 grammi.

Il nuovo controller a 28 nm migliora l’efficienza energetica del 37% rispetto alle precedenti linee Samsung dotate di controller a 55 nm, prolungando l’autonomia dei dispositivi.

La scheda SD PRO Ultimate è compatibile con fotocamere DSLR e mirrorless, videocamere, PC e laptop, ottimizzando la capacità di creare, modificare e trasferire supporti a elevate prestazioni tra più dispositivi.

Disponibilità e prezzi delle schede di memoria Samsung PRO Ultimate

La scheda microSD PRO Ultimate è disponibile nelle varianti da 128 GB, 256 GB e 512 GB a partire dal prezzo di listino di 39,99 euro, mentre la scheda SD PRO Ultimate sarà disponibile nelle varianti 64 GB, 128 GB, 256 GB e 512 GB a partire dal prezzo di listino di 29,99 euro.

La scheda microSD PRO Ultimate è disponibile in tutto il mondo a partire da oggi, mentre la scheda SD PRO Ultimate sarà disponibile da ottobre a livello globale. Entrambi i formati saranno inoltre disponibili nell’opzione comprensiva di lettore USB per tutte le capacità di memoria. I prodotti saranno acquistabili anche su Amazon.

