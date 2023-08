Gli appassionati di gaming hanno una ricca varietà di proposte, tra console moderne e smartphone, ma c’è ancora un’ampia fetta di appassionati, magari con qualche primavera in più sulle spalle, che guarda con nostalgia ai giochi del passato, ai cabinati delle sale giochi degli anni 80 così come alle prime console domestiche.

Per questa fetta di utenti è disponibile, grazie allo store online Cafago, la console X2 che in pochi centimetri riesce a contenere diverse migliaia di titoli storici, provenienti da diverse piattaforme. E tutto a un prezzo inferiore a quello di un singolo titolo per le moderne console. Vediamo di saperne di più.

Console X2 in super offerta

La console proposta da Cafago è decisamente diversa da quelle a cui siamo abituati. Si tratta infatti di una piccola chiavetta da collegare alla porta HDMI della propria TV, con un connettore HDMI per l’alimentazione e una porta USB a cui collegare il ricevitore wireless. In questo modo potrete configurare i due joypad, dotati di doppio stick analogico, controller digitale, tasti dorsali e quattro pulsanti di gioco, una dotazione ripresa dai più classici controller da gioco.

Nella confezione di vendita è inoltre presente una microSD da 64 GB, in grado di contenere oltre 30.000 titoli, con una grande quantità di emulatori. Sono oltre 30 le piattaforme supportate, tra cui MAME (i vecchi cabinati da sala giochi), NeoGeo, SuperNintendo, Gameboy in varie edizioni, Sega Megadrive, Nintendo 64, Play Station, PlayStation Portable e molti altri.

All’interno della chiavetta trova posto Emuelec 4.5, un sistema progetta appositamente per i chipset Amlogic, come il modello S905X presente su questa X2. Potete salvare i progressi di gioco, per non perdere gli obiettivi e i traguardi raggiunti e ricaricarli in qualsiasi momento, grazie a un apposito menu di sistema.

In questo momento potete portarvi a casa la console X2 su Cafago a soli 30,68 euro, prezzo che include le spese di spedizione dai magazzini in Cina ma soprattutto l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce nel nostro Paese non dovrete pagare alcun sovrapprezzo, adeguamento IVA o dazio doganale, visto che è tutto assolto dal venditore. A seguire il link per l’acquisto.

