Tra i servizi che offrono spazio di archiviazione sul cloud uno dei più popolari è senza dubbio Dropbox, apprezzato in particolare per la sua semplicità.

Essendo un settore molto competitivo, con soluzioni decisamente agguerrite (basti pensare, tanto per fare qualche esempio, a Google Drive o a Microsoft OneDrive), il team di Dropbox è sempre impegnato nella ricerca di funzionalità e servizi che siano in grado di garantire anche un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Dropbox introduce un’importante modifica

Sono diversi gli abbonamenti pensati da Dropbox per soddisfare le esigenze dei vari utenti e ciò comprende sia soluzioni personali che business e aziendali, in entrambi i casi con un canone a partire da 12 euro al mese.

Ebbene, il team di Dropbox ha deciso di limitare la politica di archiviazione illimitata dell’azienda a causa del comportamento dannoso di alcuni dei suoi clienti.

In particolare, Dropbox offre ai clienti aziendali un piano Advanced (con un canone di 21,50 euro al mese per utente) che presenta diverse interessanti caratteristiche, la cui principale era rappresentata dalla possibilità di avere accesso a uno spazio di archiviazione illimitato, indipendentemente dall’utilizzo da parte dell’organizzazione.

Tuttavia, nel corso del tempo Dropbox ha scoperto che alcuni dei suoi clienti hanno abusato di questo piano, sfruttandolo per vari scopi non consentiti, come il cryptomining, l’uso personale e la rivendita dello spazio di archiviazione ad altre persone. Tali abusi si traducevano in un modello di business insostenibile per Dropbox, oltre che in una violazione delle regole del piano e, pertanto, l’azienda ha deciso di porre fine alla politica “tutto lo spazio necessario”, puntando su un approccio più restrittivo.

E così Dropbox ha deciso che il piano Advanced con tre licenze attive garantirà l’accesso a 15 TB di spazio di archiviazione condiviso da tutto il team. Secondo il team di Dropbox, tale quantitativo è sufficiente per archiviare 7.500 ore di video in qualità HD o circa 100 milioni di documenti e, ogni volta che una licenza viene aggiunta a questo piano, verranno resi disponibili ulteriori 5 TB oltre ai 15 TB originali, fino a un limite di 1.000 TB.

Al fine di venire incontro ai suoi utenti, Dropbox ha reso noto che coloro che usano meno di 35 TB di spazio di archiviazione potranno continuare a utilizzare lo spazio di archiviazione consumato al momento della notifica diretta della modifica e riceveranno anche 5 TB di spazio di archiviazione extra per i prossimi cinque anni mentre a quella piccola parte di utenti che sfrutta più di 35 TB di spazio di archiviazione verranno offerte le stesse condizioni ma i 5 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo saranno validi solo per un anno.

Queste modifiche entreranno in vigore il 18 settembre per i nuovi clienti e l’1 novembre per quelli vecchi.