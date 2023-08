Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 23.17.1.76 — 2.23.17.76 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 23.17.1 (508769146). Se vi state interrogando sulle novità introdotte da questa nuova versione dell’app, ebbene sappiate che alcuni beta tester hanno già ricevuto una nuova animazione con annessa descrizione dettagliata che segnala il passaggio dai videomessaggi ai messaggi vocali e viceversa.

WhatsApp Beta 23.17.1.76 per iOS: le novità dell’aggiornamento

Prima di entrare nel merito delle novità contenute in questo nuovo aggiornamento della beta per dispositivi iOS, vi ricordiamo che per tutte le notizie su WhatsApp relative alla versione Android potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link. Detto ciò, passiamo subito al dunque.

Giusto qualche ora fa, nel nostro articolo dedicato a WhatsApp Beta 2.23.18.8 per Android, vi abbiamo l’arrivo di una nuova animazione con annessa descrizione (“Tieni premuto per registrare l’audio. Tocca per passare al video” e “Tieni premuto per registrare il video. Tocca per passare all’audio”) atta a segnalare nella maniera più chiara il passaggio dai nuovi videomessaggi di WhatsApp ai classici messaggi vocali.

Ebbene, la stessa novità è stata riscontrata da diversi utenti a seguito dell’installazione dell’aggiornamento WhatsApp Beta 23.17.1.76 per iOS. Come potete vedere nel breve video riportato qui sotto, nel momento in cui si esegue un tocco sull’icona del microfono per passare dai messaggi vocali e viceversa, WhatsApp mostra un’animazione e un messaggio a comparsa, così da rendere la transizione più intuitiva e chiara.

Allo stato attuale, la novità descritta non è ancora disponbile per tutti gli utenti di WhatsApp per iOS, neppure tra tutti quelli del ramo beta; ad ogni modo, la diffusione dovrebbe avvenire a stretto giro. Detto questo, avrete probabilmente notato che quella mostrata poc’anzi è una delle pochissime animazioni presenti in WhatsApp, tuttavia pare che in futuro ne verranno aggiunte delle altre allo scopo di rendere l’esperienza d’uso del servizio più fresca e dinamica.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Arriviamo, infine, alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto nel caso in cui ne facciate già parte. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link. La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store tramite questo link.

