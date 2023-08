Mercedes ha annunciato un importante restyling per i SUV elettrici Mercedes EQA e EQB, in virtù del quale cambieranno sia a livello estetico che per alcune interessanti funzionalità.

In particolare, il popolare produttore mette in risalto tra le modifiche apportate alle sue due auto elettriche un design rinnovato (sia per la carrozzeria che negli interni, come per il volante o per elementi di finitura), nuove tecnologie (Plus & Charge, sistemi di assistenza alla guida aggiornati e nuova generazione di MBUX) e il supporto Dolby Atmos.

Come cambiano le Mercedes EQA e EQB

In virtù delle modifiche estetiche apportate, le nuove Mercedes EQA e EQB si avvicinano visivamente ai modelli di categoria superiore, con una fascia luminosa che collega le luci diurne dei fari, un nuovo paraurti e l’interno dei fanali posteriori rinnovato.

Grazie alla funzione Plug & Charge le nuove auto di Mercedes possono essere ricaricate in modo ancora più comodo presso le colonnine di ricarica pubbliche abilitate a tale tecnologia: quando il cavo di ricarica viene inserito, il processo di ricarica si avvia automaticamente, senza la necessità di procedere all’autenticazione.

Importanti miglioramenti anche per quanto riguarda l’esperienza audio, forte di quattro configurazioni acustiche individuali Sound Experiences e della possibilità di godere di un audio immersivo con Dolby Atmos.

Le nuove Mercedes EQA e EQB presentano anche una generazione aggiornata di MBUX, con la possibilità di personalizzazione dei display (quello centrale ha una diagonale di 10 pollici) attraverso tre stili di visualizzazione (sottile/sportivo/classico) e tre modalità (navigazione/assistenza/servizio).

Viene migliorata, infine, la tecnologia dei sensori che supportano i sistemi di assistenza alla guida, che si arricchiscono di una nuova telecamera monofunzionale e una nuova telecamera di backup.

Le nuove versioni di Mercedes EQA e EQB potranno essere ordinate a partire dall’autunno 2023 e arriveranno nei concessionari europei all’inizio del prossimo anno. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali sui prezzi che, ad ogni modo, dovrebbero partire da oltre 54.000 euro.