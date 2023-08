Possono esserci numerosi motivi per cui acquistare una telecamera di sicurezza: controllare persone anziane che vivono da sole, tenere sotto controllo i bambini ma anche verificare che nessun malintenzionato entri in casa quando siamo al lavoro o comunque fuori casa.

Non sempre però il budget a disposizione è elevato ma con l’offerta odierna di Cafago, noto store online che spedisce anche nel nostro Paese, questo non è un problema. La piccola telecamera di cui vi parliamo costa meno di 10 euro, quindi con una cifra decisamente contenuta potrete tenere sotto controllo tutta l’abitazione e stare più tranquilli.

Piccola ma completa

Pur essendo decisamente compatta la telecamera ha un sensore che permette di catturare i video in 1080p, per avere sempre un livello di dettaglio sufficiente e cogliere anche i particolari più piccoli. È alimentata da una batteria da 300 mAh, così da offrire una grande libertà di connettività, ma a differenza di altri modelli è in grado di registrare anche mentre sta ricaricando la batteria.

Ha un piccolo magnete che ne rende semplice il posizionamento su superfici metalliche senza che sia necessario utilizzare altri supporti, ma potete anche collegarla a un power bank o a un alimentatore e tenerla in posizione con un cavo flessibile fornito in dotazione. È possibile controllare in tempo reale il flusso video scaricando la companion app, molto comoda anche per ricevere allarmi in tempo reale nel caso succedesse qualcosa di imprevisto.

Previous Next Fullscreen

L’angolo di visione raggiunge i 150 gradi, così da evitare punti ciechi e garantire che ogni area sia sotto controllo. Pur essendo in grado di connettersi a una rete WiFi la telecamera può creare anche un hotspot, così da poter funzionare anche in quei posti dove non è disponibile un collegamento alla Rete. In questo modo sarà comunque possibile controllare quanto sta succedendo dal proprio smartphone, accedendo anche alle registrazioni che possono essere memorizzate su una microSD.

Non manca la funzione di visione notturna, grazie agli appositi LED, così da poter controllare l’ambiente anche di notte e attivare l’allarme qualora venisse rilevato un movimento. I sei elementi permettono di raggiungere una distanza di 8 metri, più che sufficienti anche per le stanze più grandi o per controllare il giardino.

Tutto questo vi costa appena 9,99 euro, IVA e spese di spedizione incluse. Questo significa che non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo (dazi doganali, adeguamento IVA o costi di importazione) nonostante il pacco venga spedito dai magazzini in Cina. Potete acquistare la telecamera su Cafago utilizzando il link sottostante.

Acquista la telecamera di sicurezza su Cafago a 9,99 euro

Informazione Pubblicitaria