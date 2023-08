Cercare una bici elettrica adatta agli spostamenti urbani non è affatto semplice, specie se il budget a propria disposizione è limitato. Ciò nonostante, di tanto in tanto, sul web spuntano alcune offerte interessanti che vale la pena considerare, soprattutto per chi non ha grosse pretese e vuole risparmiare.

È il caso della bici AVAKA BZ20 PLUS, una e-bike molto economica ma valida, pensata proprio per spostarsi in città con facilità grazie a un motore da 500 w accoppiato a una batteria rimovibile dall’autonomia massima di 100 km (stimata dal produttore), e a una serie di caratteristiche che le consentono di cavarsela bene in tutte le circostanze: i freni a disco, il cambio Shimano a 7 rapporti, il telaio pieghevole e l’aggancio per il portapacchi posteriore, soprattutto. Ma per i dettagli e le informazioni sull’offerta in questione, seguiteci.

AVAKA BZ20 PLUS: caratteristiche, immagini e prezzo scontato

La e-bike di cui vi parliamo oggi è una vera e propria city bike, quindi ideale per chi cerca un mezzo per spostarsi in città. A un occhio un po’ più attento probabilmente non sono sfuggite tuttavia alcune caratteristiche che la rendono una bici elettrica più versatile di quello che sembra.

I tasselli delle gomme da 3″ che abbracciano le ruote da 20″, rappresentano un indizio della natura non esclusivamente urbana di AVAKA BZ20 PLUS, una bici che non disdegna di un po’ di fuoristrada leggero, ad esempio argini, sterrati molto battuti o brevi tratti di strade bianche. In questi casi è d’aiuto anche la forcella anteriore che lavora per attutire buche o tratti dissestati, affaticando meno chi pedala, come pure i 7 rapporti del cambio Shimano, che permettono di muoversi senza particolari problemi anche in fuoristrada per affrontare rampe o tratti un po’ più ripidi.

Previous Next Fullscreen

Il motore di questa bici elettrica è posizionato sul mozzo della ruota posteriore, un brushless da 500 W che impiega appena 4,9 secondi per raggiungere la velocità di 25 km/h ed è in grado di superare senza problemi pendenze fino a 25°. A supporto c’è una batteria da 48 V e 15 Ah posizionata sul tubo verticale della bici che, sulla carta, promette 100 km di autonomia e fino a 70 km in modalità puramente elettrica (cioè senza pedalare); il fatto che si può rimuovere agevolmente facilita di molto la ricarica (che necessita di circa 5 o 6 ore).

Da segnalare l’impianto frenante a disco anteriore e posteriore, non idraulico ma meccanico, in ogni caso una soluzione migliore rispetto ai tradizionali freni a pattino, specie in caso di pioggia. Per quanto riguarda invece la gestione, c’è un display smart posizionato sul manubrio che fornisce alcune informazioni chiave quali la potenza espressa, l’autonomia residua, la velocità, il chilometraggio e altro.

Il produttore dichiara che AVAKA BZ20 PLUS può supportare ciclisti dal peso massimo di 120 kg di qualsiasi altezza o quasi (da 150 a 190 cm), grazie al reggisella ammortizzato regolabile in altezza e al telaio in alluminio pieghevole. Per il resto, segnaliamo che la bici è certificata IP54 contro gli schizzi d’acqua e la polvere, pesa 28,4 kg con ruote con raggi classici, 30,4 kg con le ruote integrate (la batteria pesa invece 3,66 kg), integra un portapacchi montato posteriormente e dei parafanghi.

Ma veniamo ai dettagli dell’offerta anticipata su questa bici elettrica cittadina. AVAKA BZ20 PLUS è acquistabile in offerta al prezzo di 854,99 euro invece di 1.409,99 inserendo in fase di acquisto il coupon F7WQ68, prezzo che include la spedizione con consegna in Italia in 2 – 6 giorni lavorativi, senza alcun dazio doganale da pagare considerando che i prodotti GOGOBEST vengono spediti da magazzini situati in Europa.

A seguire il link per acquistare questa e-bike pieghevole dallo store, mentre qui trovate le offerte settimanali di GOGOBEST.

Acquista subito AVAKA BZ20 PLUS in offerta a 854,99 euro

Informazione pubblicitaria

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.