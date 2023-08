È di Sky la migliore connessione al WiFi di rete fissa d’Italia, il risultato del nuovo Barometro pubblicato dalla piattaforma nPerf non lascia spazio a dubbi: allo stato attuale, tutti gli altri operatori — che pure detengono fette di mercato nettamente più grosse — sono ben distanziati dal punto di vista delle prestazioni offerte agli utenti finali. Più precisamente, il report si basa su un’osservazione dei dati raccolti tra il secondo semetre dello scorso anno e il primo di quello in corso.

Barometro nPerf WiFi al fisso (S2 2022 – S1 2023)

La piattaforma nPerf è nota per il suo speedtest accessibile sia tramite applicazioni mobile che direttamente dal sito ufficiale (e da quelli di diversi partner) e pubblica con cadenza periodica dei report che chiama Barometri, con i quali fa un resoconto delle performance garantite dagli operatori telefonici italiani — sia di rete fissa che di rete mobile — partendo proprio dai risultati dei test effettuati dagli utenti (lo “studio crowdsourcing più grande d’Italia”, a detta dell’azienda).

Nel caso di specie, parliamo del Barometro delle connessioni al WiFi fisso in Italia (S2 2022 – S1 2023) e, dunque, dei dati raccolti nel periodo che va dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, con particolare riferimento ai test effettuati tramite app mobile.

Il numero complessivo di test presi in considerazione nel periodo di riferimento ammonta a 267.050 e il Barometro offre — a suo modo — anche una lettura della ripartizione delle quote di mercato tra i principali operatori di rete fissa: il primo posto, col 36,5% dei test nPerf, è appannaggio di TIM, inseguita da Vodafone (21,2%), Fastweb (18,9%), WINDTRE (17,3%); a Sky è riconducibile appena il 5,8% dei test analizzati.

A dispetto di ciò, proprio Sky trionfa nella classifica generale di nPerf:

Sky: 132.233 nPoints TIM: 115.496 nPoints WINDTRE: 114.463 nPoints Fastweb: 114.075 nPoints Vodafone: 113.869 nPoints.

Questi punteggi sono stati calcolati tenendo conto delle prestazioni messe in campo dagli operatori in diversi ambiti, qui di seguito analizzati singolarmente.

Velocità di download

La velocità media di download in Italia nel periodo di riferimento è stata di 116 Mb/s e Sky ha dato un bel distacco a tutti gli inseguitori: coi suoi 150,09 Mb/s di media, ha messo in fila Vodafone (125,28 Mb/s), TIM (114,90 Mb/s), WINDTRE (106,95 Mb/s) e Fastweb (104,91 Mb/s). È soprattutto nella fascia oraria dalle 17 alle 21 che Sky riesce a fare la differenza rispetto ai concorrenti.

Latenza media complessiva

Parlando di latenza — il ritardo richiesto da un piccolo pacchetto di dati per effettuare un viaggio di andata e ritorno dal dispositivo dell’utente al server nPerf —, i primi della classe sono quelli col punteggio più basso ed è ancora Sky WiFi a segnalarsi per la media complessiva migliore, pari a 20,03 ms; seguono Fastweb con 22,87 ms, WINDTRE con 24,24 ms, TIM con 24,63 ms e Vodafone con addirittura 30,5 ms.

Test di navigazione WiFi e Test di streaming WiFi

Il test di navigazione WiFi, che misura il tempo di caricamento dei cinque siti web più visitati d’Italia (YouTube viene valutato separatamente), premia ancora una volta Sky WiFi (83,71%), con tutti gli altri staccati di pochi punti percentuali.

Il test di streaming WiFi esamina proprio il comportamento su YouTube, dunque la qualità dell’esperienza d’uso garantita dai vari operatori nella visualizzazione di video negli ultimi dodici mesi, tenendo conto dei tempi di caricamento impiegati sia prima che durante la riproduzione. Ebbene sì, anche in questo caso in testa alla classifica c’è Sky WiFi (93,67%), inseguita da: WINDTRE (90,16%), TIM (89,54%), Vodafone (89,14%) e Fastweb (88,88%). Tra l’altro, Sky non ha solo ottenuto le prestazioni migliori, ma ha altresì mantenuto la migliore percentuale di qualità dello streaming per tutto il periodo di riferimento dello studio di nPerf.

Per maggiori dettagli, potete consultare il Barometro delle connessioni al WiFi fisso in Italia (S2 2022 – S1 2023) di nPerf a questo link.

