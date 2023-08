Da Automobili Pininfarina arriva la prima hyper Barchetta open-top completamente elettrica al mondo: stiamo parlando di B95.

Il produttore ci tiene a mettere in risalto che la B95 è stata ispirata dal concept progettuale di PURA Vision, che è stato ideato, progettato e sviluppato in Italia dal team di Automobili Pininfarina con l’obiettivo di trasformare il DNA degli iconici modelli classici del passato per meglio adattarlo a quelli del futuro.

Ecco B95, la prima Barchetta completamente elettrica

Il produttore ha precisato che B95 prende il nome dalla “B” di Barchetta e per il suo esordio ufficiale sul mercato ci sarà da avere pazienza sino al 2025, quando si celebrerà il 95° anniversario della leggendaria casa di design Pininfarina S.p.A.

Saranno realizzati soltanto 10 esemplari personalizzati della B95 (a dire del produttore, vi saranno illimitate opportunità di personalizzazione per i collezionisti), che rappresenterà così un’auto elettrica non solo iconica ma assolutamente unica (nessun modello sarà come un altro), con un prezzo di listino di partenza di 4,4 milioni di euro.

Grande soddisfazione è stata espressa da Paolo Dellachà, Chief Executive Officer di Automobili Pininfarina, il quale ha dichiarato che “La B95 garantisce la potenza della Battista e definisce una nuova dimensione dell’esperienza di guida ridefinendo il vero piacere di guidare. Si tratta della prima di una nuova tipologia, un oggetto di desiderio che introduce il brivido delle eccezionali prestazioni elettrificate in uno straordinario formato open-top”.

Tra le principali caratteristiche di B95 troviamo lo stesso motore di GT Battista, con accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h, una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 120 kWh che genera una potenza massima di 1.400 kW (1.900 PS) e che può essere ricaricata con caricatori rapidi DC fino a 270 kW (per una ricarica dal 20% all’80% in soli 25 minuti), quattro motori elettrici indipendenti a elevate prestazioni (uno per ruota) e cinque diverse modalità di guida (Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere).

Appuntamento al 2025 per vederla su strada.