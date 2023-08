Ci siamo quasi: manca meno di una settimana alla partenza di Gamescom 2023. L’evento dedicato al mondo videoludico e al settore tech si svolgerà tra il 22 e il 24 agosto a Colonia, in Germania. Quest’anno, tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche ASUS Republic of Gamers (ROG) che ha annunciato un evento stampa dedicato alla presentazione di nuovi prodotti (e non solo).

Alla nuova edizione di Gamescom e all’evento di ASUS ROG ci saremo anche noi di TuttoTech.net. Per i lettori, quindi, ci sarà la possibilità di ricevere aggiornamenti (anche in video tramite il canale YouTube) sulle novità in arrivo da ASUS ROG in occasione della fiera. Vediamo tutti i dettagli annunciati dall’azienda in vista del Gamescom 2023.

ASUS ROG al Gamescom 2023: tante novità in arrivo

L’appuntamento con l’evento ASUS ROG per Gamescom 2023 è fissato il prossimo 22 agosto, alle ore 16. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e l’azienda organizzerà degli eventi collegati a Roma, Taipei e New York per mostrare i prodotti e le novità che saranno svelate in occasione della fiera di Colonia.

Al momento, non sono ancora state diffuse ulteriori novità in merito all’evento anche se è già disponibile un microsito per seguire ROG al Gamescom 2023. Tramite il sito web è possibile anche partecipare a una serie di contest con la possibilità di vincere prodotti ASUS ROG.

In particolare, il ROG Gamescom 2023 Giveaway sarà attivo fino al prossimo 22 di agosto. Tra i prodotti proposti ci sono monitor, schede madri, router, auricolari, mouse e tastiere delle varie serie di ROG. C’è anche la possibilità di vincere una ROG Strix RTX 4090 EVA-02 Edition, parte della gamma di prodotti della collaborazione ROG x Evangelion.