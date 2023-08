Oltre che i generi di prima necessità, il carovita coinvolge anche i beni digitali. Amazon ha deciso che a breve aumenterà il prezzo del servizio Amazon Music Unlimited a seguito di un generale aumento dei costi.

La comunicazione sta avvenendo tramite email: il colosso dell’e-commerce sta informando gli abbonati che il prezzo del piano individuale di Amazon Music Unlimited aumenterà dal 19 settembre 2023.

Amazon Music Unlimited costerà 1 euro in più da settembre

Attualmente il costo del servizio per i clienti Amazon Prime è di 9,99 euro al mese, ma dal 19 settembre diventerà di 10,99 euro al mese, per i già iscritti l’aumento inizierà con il primo ciclo di fatturazione successivo a tale data. Nell’email l’azienda spiega che questo aumento di prezzo si rende necessario per poter continuare a offrire ai clienti il servizio con la medesima qualità a seguito di un generale aumento dei costi.

Con l’occasione ricordiamo che è disponibile anche Amazon Music Prime, incluso con l’abbonamento Amazon Prime, che offre un catalogo di 100 milioni di brani e migliaia di podcast senza pubblicità, tuttavia non permette di scegliere cosa ascoltare.

L’incremento di prezzo coinvolgerà anche gli utenti italiani come da mail che potete consultare di seguito:

Come disattivare il rinnovo di Amazon Music Unlimited

Se questo aumento di prezzo non rientra nelle vostre grazie potete sempre scegliere di disattivare il rinnovo di Amazon Music Unlimited nella nostra guida dedicata.