Siete clienti Tiscali, Fastweb, Iliad o Sky WiFi e internet ha smesso di funzionare? Non siete i soli. Verso le ore 18:00 di oggi domenica 13 agosto 2023, sono numerose le segnalazioni di problemi e malfunzionamenti che interessano la connettività web. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Aggiornamento 14 agosto: nuovi disservizi (per caso? intorno allo stesso orario del 13 agosto) per OpenFiber che coinvolgono quindi i clienti Tiscali, Fastweb, Iliad, Sky WiFi, Poste e non solo. Il non funzionamento della connessione Internet via Fibra è confermato da diverse segnalazioni.

Aggiornamento: ecco la nota ufficiale di OpenFiber dopo i disservizi del 13 agosto:

Open Fiber comunica che nel pomeriggio di ieri, 13 agosto 2023, si sono registrati disservizi sulla rete nelle aree afferenti alle centrali (POP) di Milano Baggio e Torino. I problemi sono stati risolti entro la serata. Nella notte si è inoltre registrato un nuovo disservizio nella centrale di Baggio (MI), ripristinato nelle prime ore del mattino. Al momento nella stessa centrale sono in corso attività di manutenzione straordinaria.

Fastweb e Tiscali non funzionano, problemi oggi 13 e 14 agosto

Le problematiche sembrano interessare al momento i clienti Fibra di Fastweb, Tiscali, Iliad e Sky Fibra, ma anche di altri operatori che sfruttano l’infrastruttura di OpenFiber. I disservizi si stanno allargando in maniera apparentemente casuale nel nord, centro e sud Italia. Secondo le segnalazioni ricevute fino ad ora sembra che la problematica principale riguardi esclusivamente la connettività internet ma in alcune occasioni coinvolge anche la voce.

Al momento in cui scriviamo non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei due provider (ISP) ma ci aspettiamo almeno un tweet nelle prossime ore.

Come risolvere i problemi con Fastweb, Tiscali, Iliad e Sky Fibra

Dunque Iliad non funziona, Fastweb non funziona, Tiscali non funziona e anche Sky Fibra non funziona. Il motivo? È legato al fornitore di rete a cui questi operatori si appoggiano come dicevamo.

Al momento dunque non consigliamo alcuna operazione in quanto la problematica non riguarda il vostro computer, o il vostro modem, bensì l’infrastruttura di rete Fastweb (o Tiscali). Non resta dunque che pazientare che l’imprevisto venga risolto e la connettività ripristinata. Solo occasionalmente, ogni 30 minuti, potrebbe essere consigliabile un riavvio del modem per verificare che il collegamento sia tornato a funzionare effettivamente.

Articolo in aggiornamento…