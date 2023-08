AlgoLaser Alpha 22W è un incisore e taglierino laser dotato della tecnologia COS di seconda generazione che, rispetto ai normali moduli laser, risulta essere efficace e versatile. Si tratta di un prodotto che offre numerosi vantaggi rispetto agli incisori laser classici, sorpattutto grazie alla combinazione di raggi polarizzati che promettono performance migliori del 40%. Ve ne parliamo per questo e perché è disponibile in offerta a un ottimo prezzo grazie a una promozione in vigore da oggi che permette di risparmiare un bel po’.

Incisore AlgoLaser Alpha 22W: caratteristiche e dettagli dell’offerta

AlgoLaser Alpha 22W è un prodotto nato da Shenzhen Algo Technologies Co. Ltd, una compagnia tech innovativa cinese fondata dall’incisore Justin Tan e specializzata nella realizzazione di incisori laser commerciali, fra cui AlgoLaser. Si tratta di un incisore parte di un brand che mira a offrire uno strumento per realizzare idee e generare oggetti, sia in un contesto privato che aziendale grazie alle molteplici funzioni a cui si aggiungono anche dei sistemi di sicurezza

La particolarità di questo incisore laser, come anticipato, sta nella tecnologia COS di seconda generazione che gli permette di effettuare tagli particolarmente precisi ed efficaci anche su legni e oggetti più spessi: è in grado di tagliare una grande varietà di materiali fra cui legno di Paulownia spesso 20 mm, legno di pino da 30 mm, lastre di acrilico spesse fino a 45 mm e pannelli di MDF di 12 mm.

Il cuore di AlgoLaser Alpha 22W è una CPU dual core con prestazioni superiori del 32% e una potenza di calcolo migliorata del 50% rispetto alla media degli altri incisori, CPU supportata da 8 MB di RAM, altrettanti per la memoria interna. A questo bisogna inoltre aggiungere la possibilità di caricare file sia via Wi-Fi 2.4G che tramite il supporto di schede SD (ce n’è integrata una da 32 GB), con velocità di upload particolarmente ridotte per velocizzare il lavoro.

AlgoLaser Alpha 22W, oltre a essere molto rapida anche in termini di velocità di incisione, è in grado di arricchire la propria opera creata con oltre 500 sfumature di colore attraverso l’ossidazione del materiale in acciaio durante le incisioni.

Per il resto, c’è da segnalare la regolazione automatica del flusso dell’aria in base alla velocità e alla potenza, la possibilità di controllare l’incisore tramite l’app AlgoLaser e attraverso i software LightBurn e LaserGRBL, e una serie di funzioni utili fra cui gli strumenti di disegno integrati, la libreria di template, parametri specifici per oltre 120 materiali diversi, modalità principiante e professionista, importazione diretta delle immagini, e altro ancora.

L’azienda produttrice non ha lasciato alcun dettaglio al caso, considerando che AlgoLaser Alpha 22W è equipaggiato con una lastra di metallo che si può rimuovere e pulire facilmente, una lente di protezione che protegge il laser per prolungarne la durata nel tempo, o ancora, le cinghie preinstallate che rendono l’installazione della macchina più pulita e semplice. A tal proposito, vi lasciamo un video dedicato che potrebbe tornarvi utile in caso d’acquisto.

Da oggi, 14 agosto 2023, è possibile acquistare l’incisore AlgoLaser Alpha 22W in offerta a un ottimo prezzo: scontato a 744,95 euro invece di 1.024,95 euro. Si tratta di una promozione della durata di un mese (valida fino alle ore 9:59 del 14 settembre) che include in regalo per i primi 10 ordini un anno di licenza LightBurn e un pannello Honeycomb 40 x 40 cm dal valore complessivo di 139,99 dollari, pannello (che vale 79,99 dollari) disponibile in omaggio singolarmente anche per chi rientra fra i primi 300 acquirenti.

Link per acquistare AlgoLaser Alpha 22W in offerta

