È tutto pronto per la ripartenza del campionato di Serie A con la prima giornata in programma il prossimo 19 di agosto. Anche quest’anno tutte le partite saranno trasmesse da DAZN che, a differenza della scorsa stagione, offre ora un’opzione in più per guardare le partite.

Da quest’anno, infatti, il canale Zona DAZN è disponibile anche su Tivùsat e non solo su Sky. Si tratta di un’importante novità per gli utenti che avranno la possibilità di sfruttare la ben più stabile connessione satellitare per guardare le partite. Zona DAZN su Tivùsat è disponibile da oggi: ecco quanto costa e come attivarlo.

Zona DAZN arriva su Tivùsat: i costi per accedere al canale

Dalla giornata di oggi, Zona DAZN è disponibile anche su Tivùsat e non solo su Sky. Per accedere al canale è necessario aver attivato un abbonamento a DAZN. Successivamente, tramite l’area utente del sito DAZN, è possibile registrare la propria smartcard virtuale per attivare l’opzione.

Il costo extra previsto per Zona DAZN è di 7,5 euro al mese, sia per la versione disponibile su Sky che per la versione disponibile su Tivùsat. Rispetto allo scorso anno, quando il canale era disponibile solo su Sky, si registra un aumento del prezzo (in precedenza, si pagava 5 euro al mese).

Da notare che DAZN avrà due canali su Tivùsat (214 e 215). Di conseguenza, in caso di tre partite in contemporanea, tramite Zona DAZN su Tivùsat sarà possibile seguirne solo due e una terza sarà accessibile solo in streaming (la programmazione sarà scelta da DAZN). Su Sky, invece, Zona DAZN è disponibile su tre canali.

La trasmissione via satellite, su Tivùsat e su Sky, avviene con canali HD a 1080@50i, con un bitrate di 7 Mbps e senza la possibilità di accedere alla trasmissione in 4K. Attivare l’opzione per Zona DAZN è un modo aggiuntivo per sfruttare la visione contemporanea da due dispositivi.

Attivando il piano DAZN Standard (che non include la doppia visione da due diverse connessioni Internet) sarà possibile seguire le partite sia tramite l’app di DAZN che tramite il canale Zona DAZN. Scegliendo il piano Plus, invece, è possibile contare su 3 accessi in contemporanea alla piattaforma (sempre nel rispetto delle condizioni d’uso di DAZN).

Quanto costa DAZN?

Per accedere alle partite di Serie A è possibile scegliere tra DAZN Standard e DAZN Premium. Il piano DAZN Start (che parte da 9,99 euro al mese) non include, infatti, il calcio maschile ma permette di seguire solo gli altri sport.

I costi per vedere DAZN sono riepilogati di seguito. Per ogni piano ci sono tre opzioni di abbonamento (mensile, annuale con pagamento mensile e annuale con pagamento in un’unica soluzione). Ai prezzi indicati può essere aggiunto il costo di 7,5 euro al mese di DAZN Standard.

Per minimizzare il costo dell’abbonamento includendo la doppia visione è possibile scegliere DAZN Standard con abbonamento annuale (299 euro pari a circa 24,91 euro) e aggiungere Zona DAZN (dal costo di 7,5 euro al mese). In questo modo la spesa è di poco più di 32 euro al mese ma con fatturazione anticipata.

DAZN Standard

40,99 euro al mese con abbonamento mensile

30,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale

299 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

DAZN Plus

55,99 euro al mese con abbonamento mensile

45,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale

449 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

Come attivare DAZN e accedere a Zona DAZN

È possibile attivare subito uno degli abbonamenti disponibili per DAZN tramite il link qui di sotto. In fase di registrazione è possibile scegliere l’abbonamento desiderato da attivare tra le tre opzioni disponibili, ciascuna attivabile con una delle modalità previste. Sia gli utenti Sky che gli utenti Tivùsat possono poi attivare Zona DAZN, direttamente dall’area clienti del sito della pay TV. Come detto in precedenza, il costo è di 7,5 euro al mese. La programmazione del canale viene decisa da DAZN.

>> Attiva una delle offerte DAZN <<