Se avete deciso di acquistare una smart TV o una soundbar e state aspettando soltanto l’occasione giusta, MediaWorld potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: la popolare catena di elettronica, infatti, ha lanciato una nuova iniziativa “No IVA”.

In pratica, in caso di acquisto di uno dei prodotti in promozione entro domenica 6 agosto, MediaWorld scorpora dal prezzo l’IVA, con uno sconto finale che sfiora il 20%.

MediaWorld e la nuova promozione per smart TV e soundbar

Ecco come viene descritta la nuova offerta dalla stessa MediaWorld:

Fino al 6 agosto NO IVA su tutti i TV e Soundbar, solo per i possessori della carta MEDIAWORLD CLUB! Lo scorporo dell’Iva del 22% è pari ad uno sconto del 18,04%. Lo sconto è applicato a carrello, solo con MEDIAWORLD CLUB associata al profilo. Non cumulabile con altre promozioni in corso.

Così come viene precisato dal team della catena di elettronica, l’iniziativa in questione non può essere cumulata con altre promozioni ed è riservata ai titolari della carta MediaWorld CLUB. Coloro che ancora non ce l’hanno, possono richiederla direttamente nella sezione dedicata sul sito ufficiale seguendo questo link.

L’iniziativa in questione può essere sfruttata per gli acquisti effettuati nei punti vendita della catena, sul sito ufficiale o con l’app e non è cumulabile con le seguenti promozioni e/o prodotti:

LET’S GO SUMMER LA TECNOLOGIA DELL’ESTATE (01 – 09 Agosto)

i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni

Solo per oggi (sito e app)

Solo per il Weekend (sito e app)

Tutti i prodotti del sito Mediaworld Ricondizionati (sito e app)

X Days (sito e app)

Potete trovare il regolamento integrale seguendo questo link.

Ecco quindi qualche esempio di prodotto disponibile con questa promozione:

Potete trovare la pagina dedicata con tutte le offerte sul sito di MediaWorld seguendo questo link.