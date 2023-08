Gogobest, uno dei più importanti store online specializzato nella vendita di e-bike, con spedizione gratuita dai magazzini europei (niente costi aggiuntivi quindi o dazi doganali), sta promuovendo in questi giorni un nuovo modello di mountain bike elettrica, dalle linee inusuali ma decisamente dotata dal punto di vista tecnico.

Si tratta di BEZIOR XF103, pensata sia per l’uso in fuoristrada sia per la città, grazie a una serie di soluzioni molto interessanti. Buona autonomia, tanta potenza, pneumatici per tutti i terreni e una scheda tecnica decisamente di qualità.

BEZIOR XF103

La scheda tecnica della nuova e-bike è di buon livello, con un design diverso dal solito che sarà apprezzato sia dai più giovani che da chi ha qualche primavera in più sulle spalle. Il telaio è realizzato in lega di alluminio, per contenere il peso, con il risultato di avere una bici più leggere a maneggevole in città ma anche in campagna, senza disdegnare qualche salitella.

Il motore brushless ha una potenza massima di 500 watt e assiste la pedalata, attraverso vari livelli, fino a un massimo di 25 Km/h, nel pieno rispetto della normativa vigente. È presente un sensore di cadenza basato su in sistema a 12 magneti, per fornire l’aiuto solo quando è richiesto e interromperlo on maniera tempestiva.

La batteria rimovibile, per semplificare la ricarica, da 36V10Ah offre un’autonomia di circa 65 chilometri, dato suscettibile di variazioni a seconda della velocità e del percorso. È dotata di protezione dall’acqua e dalla polvere, per evitare qualsiasi problema durante l’utilizzo e la ricarica viene completata i sei ore circa.

BEZIOR XF103 è curata anche dal punto di vista del comfort e della sicurezza, grazie a pneumatici da 20 x 4 pollici, ideali nel traffico cittadino, per evitare di cadere su binari del tram e selciato, ma anche per le strade bianche, dove interviene anche la sospensione anteriore. Le frenate sono garantite da una coppia di freni a disco meccanici, con un design che favorisce la dissipazione del calore mantenendo elevata l’efficienza. L’attivazione dei freni comporta inoltre l’interruzione immediata dell’assistenza alla pedalata, per evitare qualsiasi rischio.

Il cambio è realizzato da Shimano, con sette pignoni al posteriore e una singola corona frontale, per affrontare senza problemi qualsiasi tipo di pendenza o dislivello. Completa la dotazione uno schermo LCD che mostra numerose informazioni in tempo reale, a partire dalla velocità istantanea e dalla distanza percorsa, oltre alla carica residua e al livello di assistenza applicato.

Potete acquistare BEZIOR XF103 su Gogobest a 759,99 euro utilizzando il codice sconto BF7WQ68. Il prezzo include IVA e spese di spedizione, quindi non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo. Se invece state cercando altre proposte potete cercare tra le offerte settimanali, raggiungibili a questo indirizzo, con numerosi prodotti tra cui scegliere.

