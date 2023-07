Prendono il via oggi i nuovi Sconti di Fuoco sull’Acer Store. Si tratta di una nuova serie di offerte che, fino al prossimo 16 di agosto, consentirà agli utenti di ottenere fino a 500 euro di sconto su notebook e altri prodotti di casa Acer. Le promozioni prevedono uno sconto automatico in carrello (l’importo dello sconto varia in base al prodotto scelto) con possibilità di pagare i 3 rate senza interessi. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sui nuovi Sconti di Fuoco dell’Acer Store.

Acer Store: via agli Sconti di Fuoco con risparmi fino a 500 euro

C’è tempo fino al prossimo 16 di agosto per sfruttare gli Sconti di Fuoco dell’Acer Store. Le promozioni lanciate da Acer garantiscono agli utenti la possibilità di risparmiare fino a 500 euro sui prodotti del brand. In offerta ci sono, in particolare, tanti notebook ma c’è spazio anche per monitor, PC Desktop e vari accessori.

Su tutti i prodotti proposti da Acer c’è la consegna gratuita oltre al reso gratuito. Da notare anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, scegliendo tra PayPal e Klarna. Per accedere alle offerte Acer è possibile seguire il link qui di sotto che vi porterà alla pagina dedicata alla promozione.

>> Scopri qui tutte le offerte dell’Acer Store <<

Per semplificarvi la ricerca, qui di seguito abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti dei nuovi Sconti di Fuoco di Acer.