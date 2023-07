Si chiama Generative Expand ed è una nuova funzionalità annunciata nelle scorse ore dal team di Adobe per mettere a disposizione degli utenti Photoshop un potente strumento basato sull’intelligenza artificiale.

Questa nuova funzionalità, basata sulla tecnologia di Firefly e disponibile al momento in versione beta, è in grado di arricchire un’immagine utilizzando contenuti creati dall’intelligenza artificiale.

Adobe Photoshop punta sull’intelligenza artificiale

Così come viene spiegato dagli sviluppatori, una volta che gli utenti cliccano su “Genera”, le loro immagini vengono riempite con contenuti generati dall’intelligenza artificiale, grazie alle cui potenzialità sono in grado di fondersi naturalmente con l’immagine originale.

In pratica, questa soluzione dovrebbe consentire agli utenti di creare e ideare in Photoshop con l’IA generativa in modo più rapido e intuitivo rispetto a prima.

E se vi state chiedendo come in concreto questa novità possa rivelarsi utile, ecco qualche esempio fornito direttamente dal team di sviluppatori di Adobe:

Extend images – espande la tela dell’immagine (con o senza prompt) per creare un’estensione senza soluzione di continuità della scena

Aspect Ratio Extend – rende un’immagine orizzontale delle dimensioni della copertina di una rivista

Crop & Expand – consente di ritagliare in una direzione ed estendere in un’altra in una medesima azione

Multiple Expansions – grazie a Generative Expand è possibile spingersi oltre i normali confini

Rotate & Expand – con Generative Expand quando si ruota un’immagine con lo strumento Ritaglia è possibile non perdere nemmeno un pixel

Patterns – è possibile giocare con la propria creatività scegliendo tra grafiche e motivi

Per utilizzare Generative Expand è sufficiente selezionare lo strumento Ritaglia nella barra e abilitare la funzionalità nelle Opzioni. Una volta fatto ciò, basta ampliare le dimensioni dell’immagine e nella barra delle azioni selezionare Generative Expand. Potete trovare le istruzioni complete seguendo questo link.

Trattandosi di uno strumento ancora in versione beta pubblica, gli sviluppatori invitano gli utenti a rilasciare feedback sulla loro esperienza, così da poterla ottimizzare.