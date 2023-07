Bing Chat, la soluzione di Microsoft basata sull’intelligenza artificiale, sta per sbarcare su Google Chrome e Safari, i due browser della concorrenza che possono contare su una popolarità enorme.

Ciò significa che la platea di utenti che avrà la possibilità di provare Bing Chat, servizio lanciato all’inizio di quest’anno, è destinata ad aumentare in modo notevole.

Anche Google Chrome e Safari supporteranno Bing Chat

Caitlin Roulston, direttore delle comunicazioni di Microsoft, ha confermato che il colosso di Redmond ha iniziato a mettere a disposizione di una ristretta cerchia di utenti la possibilità di accedere a Bing Chat da Safari e Google Chrome.

La dirigente non ha nascosto la sua soddisfazione per questa nuova fase di test, grazie alla quale il servizio basato sull’intelligenza artificiale potrà raggiungere un numero decisamente più elevato di utenti.

Stando a quanto si apprende, vi sono alcune limitazioni su Safari e Google Chrome rispetto a Microsoft Edge: gli utenti, infatti, sui due browser della concorrenza potranno digitare fino a 2.000 parole (invece di 4.000) e la conversazione verrà ripristinata dopo 5 turni (invece di 30). Inoltre, gli utenti vedranno alcuni fastidiosi pop-up che li invitano a scaricare il browser Microsoft Edge.

Ma c’è anche un’altra novità relativa a Bing Chat in queste ore: il colosso di Redmond, infatti, ha implementato una modalità scura per il suo servizio IA, alla quale si può passare selezionando il menu ad hamburger nell’angolo in alto a destra e quindi andando su Aspetto, ove si potrà scegliere tra Scuro o Predefinito di sistema.

Al momento questa funzionalità pare essere disponibile solo per alcuni utenti ma probabilmente nel corso delle prossime settimane verrà implementata per tutti.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Redmond per scoprire quando queste novità saranno disponibili a livello globale.

Potrebbe interessarti anche: primo campanello d’allarme per ChatGPT, l’interesse comincia a scemare