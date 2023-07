I sistemi di Intelligenza Artificiale (AI), Machine Learning (ML) e High-Performance Computing (HPC) sono in rapida evoluzione e richiedono una rete migliore in termini di funzionalità, prestazioni e interoperabilità, con costi scalabili e facilità d’uso per sviluppatori e utenti finali.

In quest’ottica i principali fornitori di servizi cloud, semiconduttori e sistemi hanno deciso di unire le loro forze per formare il consorzio Ultra Ethernet.

Lo scopo dell’Ultra Ethernet Consortium (UEC) è quello di ottimizzare la tecnologia Ethernet sviluppando protocolli, API e applicativi per migliorare l’efficienza della rete per i carichi di lavoro con requisiti prestazionali specifici.

“Molti utenti hanno difficoltà a ottenere le massime prestazioni dai propri sistemi HPC e IA a causa di debolezze nelle capacità di interconnessione del sistema”, ha affermato il dott. Earl Joseph, CEO di Hyperion Research.

“Le aziende coinvolte nell’UEC sono in grado di sviluppare soluzioni Ethernet coerenti che scalano dalle singole connessioni ai più grandi supercomputer e data center iperscalabili”, ha affermato Addison Snell, CEO di Intersect360 Research.

Annunciato ieri, l’Ultra Ethernet Consortium è fondato da aziende con una lunga storia ed esperienza maturata sul campo e includono AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden (un’azienda Atos), HPE, Intel, Meta e Microsoft.

UEC è un progetto della Joint Development Foundation ospitato dalla Linux Foundation. L’UEC inizierà ad accettare domande per nuovi membri nel quarto trimestre del 2023.

