Appassionati di LEGO e di Harry Potter? Oggi per voi è una bellissima giornata, visto che il Gruppo LEGO ha presentato da poche ore un nuovo set dedicato al maghetto più amato di sempre. La compagnia danese, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, che detiene i diritti commerciali della saga, ha annunciato un set che andrà a rendere più completa la ricostruzione di Diagon Alley, a cui è stato dedicato un set poco tempo fa.

Ecco dunque LEGO Harry Potter Banca dei Maghi Gringott – Edizione del Collezionista, un set pienamente compatibile proprio con il set LEGO Harry Potter Diagon Alley. In attesa della sua commercializzazione LEGO ha anticipato design e dettagli di un set pronto a diventare un must per tutti gli appassionati, giovani e meno giovani.

La Banca dei Maghi Gringott

Da tempo gli appassionati aspettano la riproduzione di uno degli elementi iconici di Diagon Alley e ancora una volta il Gruppo LEGO non ha deluso le aspettative. Il nuovo set, identificato dal numero 76417, è composto da ben 4.803 pezzi ed è pensato sia per essere esposto sia per essere giocato dai più piccoli. Come già visto sul set di Diagon Alley, anche in questo caso l’edificio è privo della parete posteriore, così da permettere un facile accesso e giocare con le minifigure, per apprezzare i tanti dettagli.

Il set non si limita però a riprodurre l’esterno e la sala principale dell’edificio, ma include anche il caveau sotterraneo, con tanto di carrello da miniera per arrivare alle camere blindate che tengono al sicuro i tesori dei maghi. È presente anche la riproduzione di un Drago Panciasquamato Ucraino, che può essere posizionato in cima alla Banca per riprodurre una delle scene dell’episodio conclusivo della saga, Harry Potter e i Doni della Morte.

E ovviamente sono state inserite tantissime minifigure, ben 13: 2 minifigure di Harry Potter, Ron Weasley, Bellatrix Lestrange/Hermione Granger, Rubeus Hagrid, Mangiamorte, Bogrod, Unci-Unci, Ricbert, 2 folletti e 2 guardie. La costruzione, come dicevamo, può essere inserita all’interno di Diagon Alley, mentre la parte del caveau può essere separata. In questo modo non sarà necessario, ad esempio, fare un foro nel piano su cui poggia la via per alloggiare anche la parte inferiore del set, che potrà essere esposta a fianco o in una posizione defilata, per essere giocata.

Il set LEGO Harry Potter Banca dei Maghi Gringott – Edizione del Collezionista sarà in vendita a partire dal 4 settembre nei LEGO Store e su LEGO.com a 429,99 euro. Gli iscritti al programma VIP potranno invece acquistarlo in anteprima a partire dal primo settembre.