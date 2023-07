Torniamo a parlare di AVAKA, brand specializzato in bici a pedalata assistita, protagonista di una interessantissima offerta valida su Gogobest. Lo store online, che opera da magazzini europei, ha una promozione su AVAKA R3, una city bike dal prezzo particolarmente allettante. Non serve infatti spendere migliaia di euro per portarsi a casa un prodotto valido, soprattutto con offerte di questo genere.

AVAKA R3

La bici a pedalata assistita di cui vi parliamo oggi è AVAKA R3, dotata di motore brushless con potenza di picco di 350 watt in grado di spingere la bici fino a 25 Km/h, velocità oltre la quale ci si dovrà affidare esclusivamente ai propri muscoli. La batteria, integrata nel tubo obliquo ma comunque rimovibile, ha una capacità di 36V/12,5 Ah, e in condizioni ottimali permette di raggiungere i 70 chilometri di autonomia, Si tratta ovviamente di un dato che può cambiare in funzione della velocità, del percorso seguito e del peso dell’utilizzatore.

AVAKA indica in 120 Kg il peso limite per il ciclista, quindi non ci dovrebbero essere problemi anche per persone particolarmente grandi o robuste. Il telaio è realizzato in lega di alluminio, con pneumatici da 27,5 pollici per una migliore manovrabilità su qualsiasi terreno. Manca un ammortizzatore frontale ma potrete utilizzare questa AVAKA R3 anche su strade bianche non particolarmente sconnesse, con la tranquillità trasmessa dai due freni a disco meccanici che garantiscono spazi di frenata ridotti.

Per quanto riguarda la trasmissione, troviamo ancora una volta una soluzione firmata Shimano, con un monocorona anteriore e un pacco pignoni con sette elementi al posteriore, per muoversi in agilità anche nel traffico cittadino. Lo schermo posto sul manubrio, dotato di certificazione IPX5 per resistere alla pioggia, permette di avere sempre sotto controllo numerosi dati come la velocità istantanea, il livello di assistenza selezionato, la carica residua e molto altro.

Solo per pochi giorni potete portarvi a casa AVAKA R3 a soli 720 euro invece di 799,99 euro utilizzando il codice Get10%Off, utilizzando il link sottostante.

Acquista AVAKA R3 su Gogobest

