Con la nuova promozione flash, valida fino al 16 luglio, scegliere Sky Glass diventa ancora più conveniente, sia per nuovi clienti Sky che per chi ha già un abbonamento. Grazie alla nuova iniziativa che prende il via oggi, infatti, il TV di casa Sky è ora disponibile con anticipo di 1 euro, per tutte e tre le varianti di Sky Glass (43, 55 e 65 pollici), e con un costo mensile da 11,90 euro. Vediamo tutti i dettagli in merito alla nuova promozione appena lanciata da Sky.

Sky Glass è scontato, per nuovi e già clienti Sky

La promozione che prende il via oggi e che si estenderà fino al 16 luglio è davvero interessante e consente di acquistare Sky Glass, il TV smart di Sky, con condizioni davvero vantaggiose. Per tutte le varianti disponibili, è previsto ora un contributo iniziale di 1 euro. Si tratta di uno sconto netto rispetto al contributo richiesto normalmente (125 euro per la versione da 43 pollici, 135 euro per la versione da 55 pollici e 144 euro per la versione da 65 pollici).

Nuovi e già clienti Sky possono acquistare Sky Glass scegliendo tra l’acquisto in un’unica soluzione e l’acquisto a rate. Per quanto riguarda l’acquisto in un’unica soluzione, i prezzi sono i seguenti:

43 pollici : 573 euro

: 573 euro 55 pollici : 861 euro

: 861 euro 65 pollici: 1.149 euro

Per l’acquisto a rate, invece, sono previsti i seguenti prezzi:

43 pollici : 11,90 euro al mese in 48 rate oppure 47,60 euro in 12 rate

: 11,90 euro al mese in 48 rate oppure 47,60 euro in 12 rate 55 pollic i: 17,90 euro al mese in 48 rate oppure 71,60 euro in 12 rate

i: 17,90 euro al mese in 48 rate oppure 71,60 euro in 12 rate 65 pollici: 23,90 euro al mese in 48 rate oppure 95,60 euro in 12 rate

Per acquistare Sky Glass è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Per i già clienti Sky, l’acquisto può avvenire scegliendo l’opzione Ti chiamiamo noi in modo da entrare in contatto con l’assistenza clienti della Pay TV e verificare costi e modalità per ricevere a casa un nuovo TV Sky Glass. Per i nuovi clienti Sky è possibile scegliere tra queste offerte (da attivare direttamente online):

Sky TV + Netflix (piano Base) a 14,90 euro al mese

Sky TV + Netflix (piano Standard) e Sky Cinema con Paramount Plus a 19,90 euro al mese

Sky TV + Netflix (piano Base) e Sky Sport a 24,90 euro al mese

Per tutte le offerte indicate è possibile passare ad un piano Netflix più ricco pagando la differenza ed è possibile aggiungere Sky Calcio al costo di 5 euro in più. Da notare che, per tutte le offerte, ci sono 12 mesi di Discovery Plus oltre all’utilizzo di Sky Go. Per sfruttare la promozione dedicata a Sky Glass è disponibile il link qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 16 luglio per sfruttare la promozione.

>> Scopri l’offerta dedicata a Sky Glass <<