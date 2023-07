Polestar ha deciso di sfruttare il Goodwood Festival of Speed come vetrina per dare risalto a Polestar 3 e Polestar 5, nuovi modelli di auto elettriche che faranno il loro debutto in occasione di questo appuntamento che si svolgerà per tutto il fine settimana.

Sono tre in tutto i modelli che Polestar ha deciso di mettere alla prova all’evento (ognuno dei quali correrà sulla collina due volte al giorno) durante il festival: nel First Glance Paddock, infatti, i prototipi di Polestar 3 da 380 kW/517 hp e Polestar 5 da 650 kW/884 hp sono affiancati da Polestar 2 BST edition 230 da 350 kW/476 hp.

Polestar 3 e 5 in bella mostra al Goodwood Festival of Speed

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ci ha tenuto a sottolineare la sua grande soddisfazione per la possibilità di presentare gli ultimi prototipi dell’azienda a Goodwood, precisando che “Con la produzione in partenza dal primo trimestre del 2024, è il momento che Polestar 3 faccia la sua prima corsa sulla famosa collina”.

“Il SUV per l’era elettrica è fantastico e sarà una vettura eccezionale da possedere”, ha aggiunto, precisando che è presente anche l’ultimo prototipo di Polestar 5, il quale è stato sviluppato nel Regno Unito e, pertanto “Goodwood è come essere a casa per la nostra GT elettrica a 4 porte”.

Presso lo stand principale di Polestar sono in mostra Polestar 3, la versione aggiornata di Polestar 2 a trazione posteriore e il concept di roadster elettrico Polestar 5.

Il produttore ricorda che la versione aggiornata di Polestar 2 e l’edizione BST 230 in produzione limitata sono già disponibili per l’acquisto online mentre Polestar 3 può essere ordinata online e sarà presto disponibile nei Polestar Spaces di tutti i mercati (al momento le consegne sono previste per il secondo trimestre del 2024).

Per il lancio ufficiale di Polestar 5 (evoluzione di produzione di Polestar Precept) bisognerà attendere il 2024 mentre il lancio di Polestar 6 (evoluzione di produzione del concept di roadster elettrico) è in programma per il 2026.