Le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 sono partite alla mezzanotte di ieri, ma anche oggi, 12 luglio, ci sono tantissimi sconti da sfruttare sulla tecnologia. Se avete paura di perdervi tra gli scaffali virtuali, siete capitati nel posto giusto: per darvi una mano abbiamo deciso di fare una selezione delle migliori offerte del Prime Day di oggi, 12 luglio 2023. Vediamo gli affari da fare quest’oggi.

Gli sconti migliori di oggi dell’Amazon Prime Day – 12 luglio 2023

Le offerte dell’Amazon Prime Day sono valide dalla mezzanotte dell’11 luglio alle 23:59 del 12 luglio, ad eccezione di quelle disponibili solo per un periodo limitato come le offerte lampo e le offerte WOW. Passata la prima giornata, abbiamo pensato di selezionare per voi 10 tra gli sconti più interessanti disponibili oggi: tra questi abbiamo scelto un bel mix di categorie, con PlayStation 5, notebook, robot aspirapolvere, smartphone, Fire TV Stick, mouse da gaming e non solo.

Vi ricordiamo che le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: per rimediare in pochi istanti potete seguire il link qui in basso, magari sfruttando il periodo di prova gratuito.

Ecco dunque la nostra selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day di oggi, 12 luglio 2023, ordinate per prezzo:

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi, 12 luglio 2023, salvo esaurimento scorte. Se state cercando altri prodotti in sconto per il Prime Day potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria, e iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, attivo tutto l’anno per consigliarvi le migliori promozioni del momento.

Offerte per categoria

Leggi anche: Anker ne ha per tutti i gusti con le offerte dell’Amazon Prime Day 2023