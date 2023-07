Automobili Pininfarina ha presentato una hypercar elettrica in edizione limitata, la Battista Edizione Nino Farina, per celebrare la ricca storia di Pininfarina e l’iconico mondo della Formula 1. Questo capolavoro automobilistico rende omaggio al leggendario Nino Farina, il primo campione del mondo di Formula Uno, e combina l’eccellenza automobilistica con un tributo a una delle figure più significative del motorsport. Scopriamo insieme le caratteristiche di questa esclusiva hypercar, prodotta in soli cinque esemplari.

La Battista Edizione Nino Farina è una hypercar elettrica lussuosa

La Battista Edizione Nino Farina si distingue per il suo design esterno unico, caratterizzato da una tonalità di Rosso Niro, accenti di Bianco Sestriere e Blu Iconia, che rappresentano l’eredità agonistica di Farina. Il tetto e la parte superiore delle portiere sono rifiniti in nero lucido, mentre elementi in fibra di carbonio a vista sugli specchietti laterali aggiungono un tocco di eleganza complessivo alla vettura. A completare il design esterno ci sono i cerchi dorati e il numero 01 sulla fiancata laterale.

All’interno, l’abitacolo è rivestito in pelle e presenta sedili anteriori volutamente non abbinati, con il sedile del guidatore in nero e quello del passeggero in tanno, entrambi ornati da uno speciale marchio Nino Farina. Elementi blu e rossi a contrasto, accenti in fibra di carbonio e alluminio, e una targhetta particolare – che commemora una specifica pietra miliare nella vita di Farina – rendono ogni esemplare letteralmente unico.

Archiviato il discorso design esterno e interno, possiamo parlare del vero pezzo da novanta dell’auto, ossia il cuore vero e proprio. Nonostante il propulsore rimanga invariato rispetto alla Battista standard, l’Edizione Nino Farina offre prestazioni eccezionali: con una potenza di 1.877 cavalli, l’hypercar accelera da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, grazie alla presenza di un motore dedicato per ogni ruota, alimentato da una batteria da 120 kWh. La Battista raggiunge una velocità massima di 349 km/h e offre un’autonomia di circa 482 km con una carica completa, rendendola adatta all’uso quotidiano nonostante la sua natura da auto prettamente sportiva.

Prezzi e debutto al Goodwood Festival of Speed 2023

Automobili Pininfarina non ha ancora rivelato il prezzo dell’Edizione Nino Farina, ma considerando che la Battista standard è stata lanciata a un prezzo di 2,5 milioni di euro, è probabile che questa edizione limitata possa avere un costo ancora più elevato. Per tutti gli appassionati di auto che vorrebbero osservare dal vivo la vettura ma, per ovvi motivi, non possono permettersi di acquistarla, ci sarà l’opportunità di vederla all’edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed. In quella occasione la Battista Edizione Nino Farina farà un’apparizione pubblica e affronterà la famosa salita lungo un tracciato di solo 1,9 km.

