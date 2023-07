Fa il suo debutto oggi su Geekmall, store online che spedisce tutti i propri prodotti dai magazzini in Europa, la nuova e-bike ELEGLIDE M2 con un’ottima autonomia e una dotazione di serie davvero niente male. E in occasione del lancio potete usufruire di una promozione che vi permette di risparmiare 100 euro rispetto al prezzo di listino.

ELEGLIDE M2 su Geekmall

ELEGLIDE M2 è una bici a pedalata assistita pensata per l’utilizzo su ogni terreno, come dimostra il design del telaio. Spicca decisamente la grande batteria rimovibile da 540 Wh, che permette di raggiungere i 125 Km in modalità assistita. Si tratta di un dato calcolato su strada pianeggiante, carico di 75 Kg e velocità costante di 15 Km/h, quindi è destinato a variare nel normale utilizzo su strada.

Il motore, che spinge fino a un massimo di 25 Km/h, ha una potenza massima di 570 watt e una coppia di 55 Nm, risultando ideale quindi anche per i percorsi più accidentati. A questo proposito va sottolineata la presenza di una sospensione idraulica, con escursione di 100 millimetri e possibilità di bloccare, una funzione molto utile soprattutto in salita.

Il cambio di ELEGLIDE M2 è prodotto da Shimano e può contare su ben 24 diversi rapporti, con una tripla corona all’anteriore e un pacco pignoni da 8 elementi al posteriore. In questo modo sarà facile mantenere sempre una pedalata agile su ogni terreno, salite comprese. Le ruote da 27,5 x 2,4 pollici sono perfette per qualsiasi fondo stradale, anche i più sconnessi, e rendono la bici molto scorrevole anche per quanto riguarda i terreni più accidentati.

ELEGLIDE non ha trascurato la sicurezza, dotando questa M2 di due freni a disco idraulici, decisamente più efficaci rispetto a quelli meccanici, con una modulabilità superiore e una maggiore durata degli elementi. Torniamo all’assistenza alla pedalata per segnalare che sono disponibili per 5 livelli, che aiutano il ciclista rispettivamente fino a 12, 16, 20, 23 e 25 Km/h, per ottimizzare i consumi e lasciare un po’ di divertimento quando serve.

Lo schermo LCD permette di avere tutte le informazioni sotto controllo, a partire dall’autonomia residua, senza ovviamente dimenticare la velocità, distanza percorsa, livello di assistenza ed eventuali problemi. È inoltre possibile controllare, tramite la companion app, alcune funzioni della bici, come attivare un blocco, gestire le luci o conoscere la velocità.

Potete acquistare ELEGLIDE M2 su Geekmall a 849,99 euro invece di 949,99 euro.

