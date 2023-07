Nel panorama della privacy digitale, lo Stato del Massachusetts si sta muovendo verso un importante traguardo. Potrebbe infatti diventare il primo Stato a proibire totalmente la compravendita dei dati di localizzazione degli smartphone. L’organismo legislativo statale ha recentemente tenuto delle udienze sulla proposta di legge nota come Location Shield Act, un provvedimento che punta a limitare drasticamente il lucroso mercato della pubblicità mobile online.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la legge, se approvata, riguarderebbe i dati di localizzazione raccolti dagli smartphone sul territorio del Massachusetts. Andiamo ad analizzare la proposta di legge e le sue possibili implicazioni per la privacy degli utenti e l’industria della pubblicità mobile online.

Il Location Shield Act potrebbe porre fine alla compravendita dei dati di localizzazione

Il Location Shield Act, oltre a difendere gli utenti di smartphone del Massachusetts dalla compravendita dei loro dati di localizzazione, prevede anche l’obbligo per le forze dell’ordine di ottenere un mandato per accedere ai dati di localizzazione di uno smartphone. Inoltre, il disegno di legge prevede che i broker di dati non possano fornire informazioni di localizzazione relative ai residenti del Massachusetts senza un ordine del tribunale. Questa proposta di legge rappresenta un’iniziativa tipica degli Stati Uniti, dove manca una legge nazionale che regoli la compravendita dei dati di localizzazione.

Dieci Stati hanno già varato leggi sulla privacy, con il supporto sia di legislature repubblicane che democratiche. Sono state inoltre avanzate proposte bipartisan per una legge nazionale, ma nessuna di esse ha finora ottenuto un consenso sufficiente. Fino ad oggi nessuno Stato ha vietato completamente la compravendita dei dati di localizzazione; la maggior parte dei casi si limita a richiedere che i broker di dati e le altre aziende che gestiscono i dati di localizzazione ottengano un esplicito consenso dai consumatori per raccogliere i loro dati.

I dati di localizzazione vengono generalmente raccolti attraverso le applicazioni per smartphone e, anche se non includono nomi o numeri di telefono, possono essere utilizzati per dedurre l’identità dell’utente del dispositivo: un metodo comune per farlo consiste nel tracciare la posizione di uno smartphone durante le ore serali e notturne, quando è probabile che l’utente sia a casa. I dati raccolti possono poi essere abbinati a informazioni provenienti da altri database per individuare l’identità dell’utente.

La senatrice Cindy Creem, democratica e leader della maggioranza del Senato del Massachusetts, è tra i sostenitori della proposta di legge. Ha dichiarato quanto segue: “Ho tutte le ragioni per essere ottimista sul fatto che qualcosa accadrà in questa sessione”. La sessione legislativa si protrarrà fino al prossimo anno.

L’opposizione dell’industria tecnologica

Non sorprende che l’opposizione alla proposta di legge sia venuta da un’associazione di categoria dell’industria tecnologica, secondo la quale l’approvazione della legge metterebbe il Massachusetts in disaccordo con gli altri Stati.

Andrew Kingman, avvocato che rappresenta la State Privacy & Security Coalition, ha dichiarato che la definizione di “vendita” è estremamente ampia; ha però osservato anche che l’industria tecnologica darà ai consumatori “la possibilità di rinunciare alla vendita”.

Preoccupazioni sulla privacy e utilizzo dei dati di localizzazione

I sostenitori della proposta di legge temono che i dati di localizzazione possano essere utilizzati per rintracciare le persone che si recano fuori dallo Stato per abortire; altri temono invece di essere perseguitati online. Va sottolineato che il disegno di legge consentirebbe comunque di utilizzare i dati di localizzazione per fornire servizi di rideshare o informazioni meteorologiche ai consumatori dello Stato. Ma la compravendita di tali dati ad altre aziende non sarebbe consentita dal disegno di legge.

Tre anni e mezzo fa, è stato riferito che l’amministrazione Trump aveva acquistato l’accesso ai dati di localizzazione di milioni di telefoni per aiutare il Dipartimento di Sicurezza Nazionale nell’applicazione delle leggi sull’immigrazione e sui confini. L’anno scorso, inoltre, la Electronic Frontier Foundation ha scoperto che i dati di localizzazione vengono acquistati periodicamente dai dipartimenti di polizia statali e locali.

Un fornitore che vende tali dati alla polizia afferma di avere accesso alla posizione di oltre 250 milioni di dispositivi mobili negli Stati Uniti. I possessori di smartphone che utilizzano applicazioni per il meteo, i giochi mobile e le app di e-commerce spesso danno il permesso a società terze di tracciare i loro dati di posizione senza pensarci troppo. Finché non sarà approvata una legge, dare il permesso a un’app per ricevere qualcosa di innocente come le condizioni meteo, ad esempio, potrebbe compromettere la sicurezza degli utenti e, in ultima istanza, far finire i dati di posizione di una determinata persona nelle mani della polizia o di qualche altra organizzazione a cui non vorrebbe che questi dati siano inviati.

La proposta di legge del Massachusetts rappresenta quindi un importante passo avanti nella tutela della privacy degli utenti. Se dovesse passare, potrebbe aprire la strada a ulteriori restrizioni sulla compravendita dei dati di localizzazione in altri Stati. Non ci resta altro da fare che attendere gli sviluppi di questa vicenda.

Potrebbe interessarti anche: L’AGCOM impone maggiore trasparenza sulla velocità delle connessioni internet