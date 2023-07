Harman Kardon ha annunciato tre nuovi altoparlanti Bluetooth per commemorare i 70 anni dalla fondazione dell’azienda avviata da Sidney Harriman e Bernard Kardon.

Aurora Studio 4, Go+Play 3 e Luna sono speaker dalle caratteristiche differenti che si adattano a vari contesti. Ecco le specifiche e i prezzi dei prodotti.

Caratteristiche di Harman Kardon Aurora Studio 4

Con un design particolare, Aurora Studio 4 è il primo prodotto dell’azienda realizzato con materiali riciclati ed è dotato di un woofer da 132 mm rivolto verso il basso che si combina con un array di 6 driver.

Secondo Harman Kardon questa configurazione sprigiona un suono spazioso e definito, inoltre 324 singoli cristalli alla base dello speaker ballano in sincronia con la musica.

Caratteristiche di Harman Kardon Go+Play 3

Go+Play 3 è un altoparlante Bluetooth dal design standard di forma semicircolare realizzato in alluminio e materiali tessili e offre un pannello superiore in vetro temperato dotato di controlli touch.

Lo speaker è munito di tre driver stereo a tre vie, con quello per i bassi esposto e rivolto verso il basso. Il dispositivo offre fino a 8 ore di autonomia ed è in grado di calibrarsi automaticamente in base all’ambiente circostante per fornire prestazioni sempre ottimali. La portata dello speaker può essere ampliata accoppiando due unità.

Caratteristiche di Harman Kardon Luna

Harman Kardon Luna è dotato di un design più compatto e portatile rispetto ai precedenti speaker bluetooth, ma a dispetto delle dimensioni è tra i migliori sul mercato in questo segmento, in quanto offre fino a 12 ore di autonomia e un grado di protezione da acqua e polvere IP67, inoltre è possibile accoppiare due unità per ottenere un vero audio stereo.

Disponibilità e prezzi

Harman Kardon Aurora Studio dovrebbe arrivare sugli scaffali a un prezzo di 360 dollari, Go+Play 3 dovrebbe costare 380 dollari, mentre Luna dovrebbe costare sui 195 dollari. Tutti e tre nuovi prodotti saranno in vendita dal 15 settembre.

