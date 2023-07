I prodotti tecnologici solitamente migliorano grazie agli aggiornamenti del software, ma in alcuni casi possono peggiorarne l’esperienza offerta. È il caso del fitness tracker Fitbit Charge 5 che nonostante valutazioni tutto sommato positive al momento del rilascio, con l’ultimo aggiornamento automatico del firmware sembra che il dispositivo indossabile sia stato compromesso.

Con l’ultimo update v194.61 Fitbit ha introdotto parecchie novità, tra cui nuovi quadranti, miglioramenti alle notifiche e alle modalità di allenamento, oltre a implementare le canoniche correzioni di bug.

Tuttavia sui forum Fitbit alcuni utenti lamentano un eccessivo consumo della batteria, mentre altri riportano che il loro Fitbit Charge 5 non funzionano più dopo aver installato l’ultimo update 194.61.

Come soluzione per gli utenti interessati, l’assistenza clienti di Fitbit offre un codice sconto del 35% per l’acquisto di un nuovo dispositivo dal loro negozio, a patto che l’unità in loro possesso sia in garanzia.

In caso contrario per ora non sembra esserci una una soluzione e quel che è peggio è che non sembra esserci alcun modo per impedire a Fitbit Charge 5 di aggiornarsi automaticamente.

Al momento non sappiamo se l’implementazione dell’aggiornamento sia stata sospesa, poiché le segnalazioni da parte degli utenti continuano a pervenire.

