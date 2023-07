Si tratta di una delle applicazioni più famose e rinomate quando si tratta di prendere note e appunti, stiamo parlando di Evernote, software noto e apprezzato dagli utenti fin dal 2008, anno in cui fu lanciata. Lo scorso anno la società dietro il celebre applicativo fu acquisita da Bending Spoons, software house italiana nota per lo sviluppo dell’applicazione Immuni durante la pandemia da COVID-19.

Qualche giorno fa, attraverso il sito ufficiale, il CEO dell’azienda Francesco Patarnello ha annunciato l’inizio di una corposa campagna di licenziamenti, il cui scopo ultimo è quello di trasferire in Europa il centro operativo di Evernote.

Evernote porterà la maggior parte delle operazioni in Europa, al via i licenziamenti oltreoceano

Come anticipato in apertura, dopo l’acquisizione dello scorso anno, iniziano i cambiamenti in casa Evernote; l’azienda ha infatti avviato una campagna di licenziamenti negli Stati Uniti e in Cile, con lo scopo di “aumentare l’efficienza operativa e sfruttare al meglio il marchio di datori di lavoro Bending Spoons, che è estremamente forte in Europa”.

I dipendenti di Evernote erano già stati avvisati il 23 giugno, mentre in data 5 luglio ha avuto luogo la comunicazione di licenziamento; la società madre però si è impegnata a sostenere i lavoratori colpiti con le seguenti misure, come comunicato dal CEO:

Ci impegniamo a sostenere le persone colpite con un sostanziale pacchetto di separazione. Nella maggior parte dei casi, questo pacchetto include 16 settimane di stipendio, fino a un anno di copertura assicurativa sanitaria e un premio di risultato, corrisposto proporzionalmente come se gli obiettivi di rendimento di fine anno fossero già stati raggiunti. Stiamo anche offrendo ulteriore supporto a chi ne ha bisogno, come le persone colpite che hanno un visto.

Evernote, nonostante la sua fama, ha affrontato periodi difficili durante la sua esistenza visto che, come spesso accade, nascono in continuazione applicazioni che offrono caratteristiche simili ad un prezzo magari più concorrenziale.

Non ci resta che attendere per scoprire come il trasferimento delle attività in Europa possa aumentare l’efficienza operativa della celebre applicazione.

Potrebbe interessarti anche: Come attivare o disattivare la cronologia di Appunti in Windows 11