Si chiama VR46 eMTB ed è la nuova mountain bike elettrica targata Valentino Rossi, popolare campione del mondo del motociclismo che ha deciso di lanciarsi nel sempre più affollato settore delle e-bike.

Svelata nell’autunno del 2021 in occasione della manifestazione EICMA, la nuova bici elettrica di Valentino Rossi è finalmente pronta per fare il suo esordio ufficiale sul mercato.

VR46 eMTB è pronta per sfidare il mercato

Prima di proseguire è bene precisare che Valentino Rossi non si è limitato a mettere la sua firma su VR46 eMTB, avendo seguito con attenzione in ogni sua fase lo sviluppo dell’intero progetto (a cui hanno partecipato aziende del calibro di Bosch, Pirelli, Fulcrum, Ohlins, Technomousse e Ochain).

Stando a quanto viene messo in evidenza dal produttore, questa nuova e-bike può essere considerata una bici elettrica da enduro bi-ammortizzata, capace di garantire agli utenti una pedalata fluida e un elevato controllo in discesa e in curva.

Saranno due le versioni disponibili, VR46 eMTB Pro e VR46 eMTB Limited (di quest’ultima saranno realizzati solo 46 modelli numerati), entrambe vendute in due taglie (M e L) e firmate da Valentino Rossi.

Queste le principali caratteristiche della nuova bicicletta elettrica:

VR46 eMTB Pro:

motore Bosch Performance Line CX

batteria Bosch PowerTube da 750 Wh

display Kiox 300

forcella RockShox da 160 mm

ammortizzatore RockShox Super Deluxe Coil Ultimate

trasmissione SRAM GX Eagle a 12 velocità

VR46 eMTB Limited:

motore Bosch Performance Line CX

batteria Bosch PowerTube da 750 Wh

display Kiox 300

forcella (escursione 165 mm)

ammortizzatore Ohlins

trasmissione GX Eagle AXS

ruote Crankbrothers Synthesis in carbonio

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda i prezzi, infine, il modello Pro sarà venduto a 6.999 euro mentre per quello in versione limitata sarà necessario arrivare a pagare fino a 11.999 euro.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale (lo potete trovare seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le migliori bici elettriche di questo mese