Il team di sviluppo di WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzione per la sua applicazione desktop su Windows, che consente agli utenti di regolare le dimensioni del testo. Attualmente questa caratteristica è disponibile solo per alcuni beta tester, e ha come obiettivo quello di migliorare l’esperienza complessiva degli utenti, soprattutto per coloro che hanno problemi di vista. Andiamo a vedere come funziona questa novità.

Arriva la regolazione della dimensione del testo su WhatsApp Beta per Windows

La nuova opzione introdotta con la versione 2.2324.0.0 dell’app WhatsApp Beta per Windows, visibile nel menu “Personalizzazione” delle impostazioni dell’app, permette agli utenti di adattare in percentuale le dimensioni del testo in base alle proprie preferenze. In questo modo, chi preferisce un layout più compatto può scegliere di ridurre le dimensioni del testo per visualizzare più contenuti contemporaneamente, mentre chi ha difficoltà a leggere può optare per un testo più grande.

Questa funzione è particolarmente utile per gli utenti con problemi di vista, che possono trovare particolarmente difficile leggere il testo piccolo o che preferiscono testi di dimensioni maggiori per una migliore leggibilità. WhatsApp ha quindi preso in considerazione queste esigenze e ha introdotto questa funzione per offrire un’esperienza più inclusiva e accessibile a tutti gli utenti.

WhatsApp ha introdotto inoltre delle scorciatoie rapide per regolare rapidamente le dimensioni del testo. Ad esempio, è possibile reimpostare le dimensioni del testo con la combinazione di tasti CTRL + O.

La possibilità di regolare le dimensioni del testo rappresenta un significativo vantaggio per gli utenti dell’app desktop di WhatsApp. Come intuibile, questa funzione migliora la leggibilità dei messaggi, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi e aumentando il comfort generale durante l’utilizzo dell’applicazione.

È importante sottolineare che questa caratteristica è attualmente in fase di test e potrebbe subire ulteriori miglioramenti prima del suo rilascio ufficiale a tutti gli utenti. Continuando a sviluppare e implementare nuove funzionalità come questa, WhatsApp dimostra il suo impegno nel fornire un’esperienza di utilizzo ottimale per tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro esigenze visive.

Per il momento questa funzione è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Windows rilasciato sul Microsoft Store. Se non vedete ancora questo aggiornamento sul Microsoft Store, non preoccupatevi: sarà distribuito ad altri utenti nel corso dei prossimi giorni.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta per Windows potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link. La versione stabile, invece, può essere scaricata seguendo questo link.

Coloro che invece preferiscono WhatsApp Desktop possono aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

