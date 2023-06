Gogobest, store online specializzato nella vendita di bici elettriche, ha una speciale sezione dove ogni settimana propone le offerte più interessanti del mercato. Oggi vi parliamo di AVAKA K200, un modello pensato soprattutto per la mobilità urbana, per chi magari non ha i mezzi pubblici che lo portano vicino al posto di lavoro o per chi abita vicino ma non vuole utilizzare l’automobile.

Alcuni dettagli la rendono davvero ideale per muoversi nel traffico cittadino e arrivare in ufficio senza essere sudati e magari con uno zaino o una borsa. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le caratteristiche salienti di AVAKA K200.

AVAKA K200, perfetta per i pendolari

A un primo sguardo AVAKA K200 ricorda le classiche city bike, senza tubo orizzontale per semplificare salita e discesa anche a chi veste elegante. È dotata di un motore da 350 watt alimentato da una batteria da 48V/12 Ah in grado di garantire un’autonomia fino a 100 chilometri. Si tratta ovviamente di un valore indicativo, destinato a variare in funzione del peso dell’utente, della velocità e del tipo di percorso.

Va detto che pur essendo pensata per la città, AVAKA K200 può superare pendenze fino a 30 gradi, ideale quindi per quelle città che propongono dislivelli impegnativi tra i vari quartieri. Il sensore di coppia a 12 magneti permette di regolare in maniera precisa la potenza del motore, così da fornire la necessaria assistenza in ogni situazione, per farvi arrivare al lavoro freschi e riposati.

Il telaio è realizzato in lega di alluminio, per contenere il peso e risultare maneggevole anche nel traffico cittadino. Le ruote da 26 x 2,1 pollici garantiscono una buona stabilità anche sui fondi più sconnessi o bagnati, affrontando anche il selciato più fastidioso da percorrere. A questo si aggiunge la sospensione frontale, che assorbe le asperità del terreno e consente anche qualche divagazione sulle strade bianche, senza che il comfort di marcia debba risentirne eccessivamente.

I freni a disco meccanici, presenti su entrambe le ruote, permettono di fermarsi in tutta sicurezza in spazi ridotti, con un raffreddamento efficiente e l’immediata interruzione dell’assistenza alla loro attivazione. Il cambio Shimano a 7 rapporti abbinato alla singola corona anteriore, permette di trovare sempre il giusto rapporto, in salita come in discesa, per ridurre al minimo lo sforzo.

La batteria di AVAKA K200 può essere tranquillamente rimossa per essere portata in casa o sul posto di lavoro ed essere ricaricata, operazione che richiede circa 5 ore. Così sarete sempre sicuri che anche alla sera la vostra bici vi porterà a casa senza troppa fatica.

E per chi si trova con qualche zaino pesante, o la borsa della spesa, o un pacco ritirato in posta, ecco il portapacchi posteriore, in grado di reggere carichi fino a 25 kg. E i due parafanghi vi eviteranno di bagnarvi se la strada è bagnata.

Potete acquistare AVAKA K200 su Gogobest, utilizzando il link sottostante, a 899,99 euro utilizzando il codice NGN159G.

Acquista AVAKA K200 su Gogobest

Informazione Pubblicitaria