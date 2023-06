In queste ore TikTok sta inviando notifiche a numerosi utenti riguardo alla chiusura imminente di TikTok Now, la sua funzione proprietaria che imitava l’app di social media BeReal divenuta popolare negli ultimi mesi. La notizia è stata diffusa attraverso delle notifiche inviate agli utenti, in cui si legge che ByteDance, la società madre di TikTok, sta aggiornando l’esperienza di TikTok e sta interrompendo definitivamente il supporto a TikTok Now.

Potete dire addio al clone di BeReal sviluppato da TikTok

Lanciato a settembre, TikTok Now aveva l’obiettivo di promuovere connessioni autentiche e spontanee su TikTok. Il suo funzionamento era ovviamente molto simile a BeReal, e richiedeva agli utenti di catturare un momento casuale una volta al giorno utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore del proprio smartphone. La differenza principale tra le due app risiedeva nel fatto che TikTok Now supportava video della durata massima di 10 secondi, oltre alle foto. In alcuni Paesi del mondo TikTok Now era disponibile come app dedicata, mentre negli Stati Uniti era integrato nell’app principale di TikTok.

TikTok is killing its BeReal clone TikTok Now pic.twitter.com/8uPn88HQV4 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 27, 2023

La decisione di TikTok di eliminare TikTok Now potrebbe essere legata al calo di popolarità di BeReal. Secondo dati citati dal New York Times, gli utenti attivi giornalieri di BeReal sono diminuiti del 61% tra ottobre 2022 e marzo 2023. BeReal contesta questi numeri, sostenendo di avere più di 20 milioni di utenti attivi giornalieri in tutto il mondo, tuttavia, stando a quanto si può osservare sui vari social, sembra che l’interesse per l’app sia effettivamente diminuito.

TikTok non è stata l’unica piattaforma di social media a cercare di replicare la formula di BeReal. Anche Snapchat ha introdotto una funzione a doppia fotocamera simile a quella di BeReal, con l’aggiunta di più opzioni di editing e layout. Instagram ha invece testato una funzione chiamata “Candid Stories”.

Nonostante alcuni utenti stiano ricevendo un messaggio che notifica dell’abbandono della funzione, la data esatta di rimozione definitiva di TikTok Now non è ancora totalmente chiara. Al momento, infatti, la pagina di supporto del servizio su TikTok non è stata aggiornata per informare gli utenti sull’imminente chiusura del servizio. Non ci resta dunque che aspettare una risposta ufficiale da parte dell’azienda, che presumibilmente arriverà a breve.

