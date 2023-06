Spotify è senza dubbio uno dei servizi streaming musicali più popolari e il grande successo di questa piattaforma è arrivato tanti anni fa sul dektop, quando ancora non era disponibile sui dispositivi mobile e gli utenti ascoltavano le loro canzoni preferite sul computer.

Ebbene, nelle scorse ore il team di Spotify ha annunciato “uno dei più grandi rinnovamenti” dell’esperienza desktop offerta dal servizio, con importanti miglioramenti per le sezioni La tua libreria e In riproduzione, grazie ai quali un computer o un browser Web dovrebbero divenire il modo migliore per esplorare nuovi brani e gestire, ascoltare e organizzare la propria musica.

Come cambia Spotify su desktop

Sebbene l’area principale rimanga invariata, il team di sviluppatori ha deciso di introdurre alcune novità che possano rendere l’esperienza desktop più simile a quella mobile.

E così sul lato sinistro viene inserita la sezione La tua libreria, grazie alla quale gli utenti potranno accedere rapidamente alle loro raccolte di musica e podcast salvate, avendo una migliore panoramica di tutti i contenuti e potendo passare semplicemente da una playlist all’altra.

Sul lato destro invece gli utenti troveranno la sezione In riproduzione, che mostra il brano o il podcast che si sta ascoltando, oltre ad ulteriori informazioni sulla canzone e sull’artista, sulle date del tour e sul merchandising. In pratica, questa sezione dovrebbe aiutare gli utenti ad entrare più facilmente in contatto con i loro artisti preferiti e a scoprire più dettagli.

Nel complesso, il design personalizzabile individualmente di queste nuove visualizzazioni offre agli utenti un’esperienza più ricca, con più contesto e con la possibilità di accedere in modo più rapido ai contenuti preferiti.

Il team di Spotify ci tiene a precisare che per impostazione predefinita gli utenti vedranno una vista espansa della libreria ma avranno la possibilità di vedere solo le icone della playlist facendo clic sul pulsante “La tua libreria” nell’angolo in alto a destra.

Gli utenti, inoltre, potranno personalizzare le dimensioni delle sezioni La tua libreria e In riproduzione e potranno spostare e pinnare le playlist nella libreria.

La nuova esperienza desktop di Spotify è in fase di rilascio a livello globale e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti.