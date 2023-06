Un prototipo del pick-up elettrico Tesla Cybertruck è stato avvistato mentre veniva scaricato da un aereo cargo in Nuova Zelanda, presumibilmente per i test invernali finali.

Da giugno a settembre, quando nell’emisfero settentrionale è estate, la parte meridionale del pianeta ha ancora molta neve e alcuni terreni situati nell’isola del sud della Nuova Zelanda sono un luogo adatto per testare i veicoli in condizioni invernali.

A maggio l’azienda di Elon Musk ha già testato il Cybertruck sui terreni innevati in Alaska, quindi quello in Nuova Zelanda dovrebbe essere il test invernale finale prima che il tanto atteso pick-up completamente elettrico entri in produzione entro la fine dell’anno.

Il pick-up di Tesla dovrebbe comportarsi bene su strade innevate e ghiacciate, in quanto è dotato di trazione integrale quadrimotore, sospensioni pneumatiche e quattro ruote sterzanti, a patto che sia equipaggiato con pneumatici adeguati.

Dopo i vari ritardi accumulati a causa dalla carenza di semiconduttori, ora sembra che Tesla stia mantenendo la tabella di marcia prefissata, in quanto ci sono stati più avvistamenti di prototipi negli ultimi mesi, inoltre la Gigafactory di Austin sembra particolarmente in fermento.

Nel corso di un incontro con gli investitori tenutosi ad aprile, Elon Musk ha reso noto che Tesla ha in programma un evento nel terzo trimestre di quest’anno per la consegna dei primi modelli di Cybertruck.