Anker Innovations, azienda leader a livello mondiale nell’elettronica di consumo, ha annunciato numerose novità destinate ai mercati internazionali e all’Italia. Si tratta di caricabatterie, proiettori, sistemi di pulizia e molto altro che andiamo subito a scoprire. In molti casi i prezzi e le disponibilità non sono state ancora annunciati ma ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

Ricarica a tutta velocità

Arriveranno nel corso dell’estate i nuovi caricabatterie premium multiporta del brand, con potenze di 67 watt, 100 watt e 250 watt. In arrivo anche il power bank ad altissima capacità Anker Prime, con una capacità di 27.000 mAh e una velocità di ricarica di ben 250 watt cablata e 100 watt wireless, un modello in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Per chi non vuole mai restare a corto di energia anche nelle vacanze in mezzo alla natura ecco Anker Reserve Power Bank, con batteria LiFEP04 da ben 60.000 mAh, con 6 porte USB, presa solare XT60 compatibile con pannelli solari da 10 a 24 volt. E non manca una fonte luminosa orientabile, ideale quindi per il campeggio.

Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili nel corso delle prossime settimane a prezzi non ancora comunicati.

Nuove cuffie Soundcore

Novità anche per quanto riguarda il marchio Soundcore, di proprietà di Anker Innovations e specializzato nell’audio. In estate arriveranno infatti le nuove cuffie true wireless Soundcore Liberty 4 NC, con tecnologia Adaptive ANC 2.0 per la cancellazione del rumore. In questo modo viene bloccato fino al 98,5% del rumore esterno, per un’esperienza di ascolto di qualità.

Adaptive ANC 2.0 utilizza sensori interni ed esterni per regolare istantaneamente l’ambiente audio dell’utente, offrendo 50 ore di autonomia (sfruttando anche la batteria della custodia, decodifica LDAC e driver da 11 millimetri.

Le troveremo presto in vendita in cinque diverse colorazioni al prezzo di 89,99 euro.

Un proiettore da esterni

Nebula, il brand di Anker Innovations che si occupa di intrattenimento intelligente, si appresta a commercializzare Nebula Mars 3 1080P LED, un proiettore portatile pensato per ambienti esterni. È dotato di una batteria da 185 Wh che permette all’utente di scegliere tra una modalità ad alta luminosità, fino a 1.000 ANSI lumen, o una cinematografica che permette di raggiungere le 5 ore di visione.

Grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrato Nebula Mars 3 è in grado di analizzare l’ambiente in cui opera e regolare il livello di luminosità ideale. La certificazione IPX3 gli permette di resistere all’acqua e alla polvere e con Android TV 11 è possibile riprodurre contenuti in streaming scegliendo fra oltre 7.000 app disponibili.

Sarà in vendita entro la fine dell’estate a un prezzo di listino di 1.199 euro.

Prodotti per la pulizia

Due invece le novità del marchio eufy Clean, che da sempre realizza prodotti per semplificare la pulizia della casa. Il primo è Robovac X9 Pro, un robot aspirapolvere dotato di tecnologia Hands-Free MopMaster che lava i pavimenti e solleva i panni di 12 millimetri per evitare di bagnare i tappeti e i pavimenti più delicati. I due tamponi vengono premuti sul pavimento per rimuovere anche le macchie difficili e vengono puliti automaticamente nella base.

Al termine della pulizia il robot torna alla base dove i panni vengono puliti e asciugati, per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. La potenza di aspirazione di 5.500 Pa garantisce la raccolta di ogni tipo di sporco e la tecnologia AI.See rileva gli ostacoli imprevisti e contente a Robovac X9 Pro di evitarli con semplicità. Disponibilità e prezzo saranno comunicati nel corso dei prossimi mesi.

Sono invece già disponibili su Amazon i primi due modelli della serie MACH, anch’essa collegata al brand eufy. MACH V1 e MACH V1 Ultra sono due aspirapolvere cordless in grado di aspirare polvere e liquidi e di lavare il pavimento. La potenza di aspirazione raggiunge i 16.800 Pa, con un rumore che resta ben al di sotto dei 65 decibel.

La tecnologia Tesla Valve Mixing dosa con estrema precisione la quantità di detergente per miscelarla con l’acqua e ottenere la miglior pulizia possibile, con un’autonomia che raggiunge i 45 minuti. La versione Ultra aggiunge anche la tecnologia SteamWave che utilizza il vapore a 110 gradi per sciogliere le macchie e pulire al meglio i pavimenti, eliminando anche i batteri.

Entrambi i modelli dispongono della tecnologia Eco-Clean ozone per disinfettare le superfici, ma solo la versione Ultra può contare su JetStream che dirige il vapore anche all’interno della cappa per tenere pulito l’aspirapolvere ed evitare che lo sporco si incrosti.

Eufy Mach V1 è disponibile su Amazon a 599 euro, mentre Eufy Mach V1 Ultra è in vendita su Amazon a 799 euro.