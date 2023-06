C’è poco tempo per approfittare dell’offerta Vodafone per la rete fissa che prevede in omaggio uno o più buoni spesa dal valore complessivo di 100 euro. La proposta è disponibile solo fino alla mezzanotte di oggi, 14 giugno 2023, ed è valida per l’attivazione con qualsiasi tecnologia, FTTH, FTTC, ADSL e FWA.

100 euro di buoni spesa in regalo con la linea fissa Vodafone

L’iniziativa viene pubblicizzata nella homepage del sito Vodafone: “Ti aspettano 100 euro in buoni spesa!“. Più precisamente si tratta di un buono spesa da attivare sul sito di Epipoli e da utilizzare per completare acquisti nei principali supermercati, ottenibile per coloro che attiveranno entro oggi una nuova rete fissa Vodafone. Come si può leggere all’interno del regolamento dell’iniziativa, il cliente può scegliere se ricevere un solo buono da 100 euro per una delle insegne convenzionate, oppure più buoni per più di uno dei marchi disponibili (sempre per un totale di 100 euro, ovviamente).

Come anticipato, l’offerta riguarda l’attivazione di una rete fissa Vodafone con le tecnologie FTTH, FTTC, ADSL e FWA, mentre non è valida per quelle con il solo telefono fisso. L’offerta è accessibile ancora per poche ore, ma per l’utilizzo del buono non c’è fretta: dopo aver effettuato l’attivazione, il codice univoco per ottenere i 100 euro di buoni può essere richiesto entro il 31 agosto 2023 attraverso l’apposito modulo.

Tra le offerte compatibili possiamo citare come esempio Vodafone Internet Unlimited, con chiamate illimitate verso tutti (con attivazione online) e connessione illimitata in ADSL, FTTC o FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps in download (1 Gbps su rete Fibercop) e 500 Mbps in upload, con Vodafone Station inclusa, a partire da 24,90 euro al mese. Gli interessati alle offerte FWA possono invece volgere lo sguardo alla proposta Casa Wireless+, che a 27,90 euro al mese offre chiamate illimitate verso tutti e traffico dati illimitato con velocità massime su rete 5G di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, con modem FWA incluso (3 euro di sconto per l’offerta in versione convergente).

Per scoprire tutte le offerte Vodafone compatibili con l’iniziativa che prevede il buono spesa da 100 euro in regalo potete seguire il link qui in basso:

Offerte rete fissa Vodafone con 100 euro di buoni spesa

